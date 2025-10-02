Muere el catedrático de Historia del Arte y académico Ramón Yzquierdo Perrín a los 77 años

La muerte del catedrático de Historia del Arte Ramón Yzquierdo Perrín, de 77 años, ha causado este jueves un profundo pesar en Santiago, donde era una persona muy querida y respetada por su trabajo. Licenciado y graduado en Filosofía y Letras, Sección de Historia, era doctor en Historia del Arte, con premio extraordinario de licenciatura y doctorado. Durante 25 años fue profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Santiago; y desde 1995 era catedrático de Historia del Arte en la Universidad de A Coruña. También era académico de número de la Real Academia Gallega de Bellas Artes, en la Sección de Arquitectura; y académico de número de la Academia auriense-mindoniense de San Rosendo; además de académico correspondiente de las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia y miembro del Instituto Galaico-Minhoto y del Plenario del Consello da Cultura Galega y de varias de sus secciones.

Participó en numerosas reuniones científicas, nacionales e internacionales, de su especialidad, así como en cursos y ciclos de conferencias de diferentes universidades e instituciones académicas y científicas. Y también participó en restauraciones y recuperaciones patrimoniales que abarcan desde el arte del Maestro Mateo, con la reconstrucción de una parte importante de la sillería pétrea del desaparecido coro de la Catedral de Santiago, obra única en su género, hasta la restauración de obras de escultura barroca de la autoría de Gregorio Fernández. Trabajos precedidos de un exhaustivo estudio no sólo de las obras a tratar, sino de otras de sus autores y de su época. Igualmente, comisionó diferentes exposiciones.

Su actividad investigadora se centró en el campo del arte gallego de la Edad Media, aunque, en ocasiones, se ha extendido también al siglo XVIII. En el mundo medieval las principales aportaciones se refieren a la arquitectura de los siglos IX y X, y muy en especial el arte románico, entendido no sólo como una simple catalogación, sino profundizando en su génesis y filiación estilística. El Maestro Mateo y, en general, el arte de 1200 han constituido sus temas preferentes de investigación.

La capilla mortal con sus restos mortales está abierta en el tanatorio de Boisaca, en Santiago, donde será velado a este viernes, cuando se celebrará a las 12.00 horas un funeral por su eterno descanso en la capilla del tanatorio.