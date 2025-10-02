Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SELIC

Tras los pasos de Hemingway o García Lorca en Santiago: cuatro rutas para conocer la ciudad a través de la literatura

Los paseos literarios, enmarcados en la Semana do Libro de Compostela (SELIC), permiten conocer algunos de los rincones más emblemáticos de la capital gallega entre historias, anécdotas y fragmentos de libros

Imagen de archivo de la edición anterior de la SELIC

Imagen de archivo de la edición anterior de la SELIC / Jesús Prieto

Lucía Martínez

Lucía Martínez

En Santiago se lee cada vez más. Prueba de ello son las quedadas para leer en silencio -las 'Silent Reading Parties'-, que tan buena acogida están teniendo en la ciudad. La iniciativa, bautizada en Galicia como 'LeComigo' e impulsada por la librera Mercedes Corbillón y la editora Gemma Sesar, tuvo una de sus sesiones más especiales en las cubiertas de la Catedral hace unos días. "As corenta prazas voaron en tres minutos", confesaba Corbillón a EL CORREO GALLEGO en aquel momento.

Nas cubertas da Catedral de Santiago reuníronse para ler un total de 40 persoas.

Nas cubertas da Catedral de Santiago reuníronse para ler un total de 40 persoas. / CEDIDA

Junto a esta iniciativa, y bajo la premisa de hacer una fiesta de las letras, Santiago celebra un año más una nueva edición de la Semana do Libro en Compostela (SELIC).

La SELIC, que este año tendrá lugar del 3 al 12 de octubre, regresa por todo lo alto con una programación llena de actividades, talleres, firmas de libros, presentaciones y rutas literarias.

Una cita indispensable para todo lector, en donde, un año más, la praza da Quintana se convertirá en el epicentro donde convergirán editoras, librerías y artistas, acercando las últimas novedades, tendencias, y propuestas literarias; así como para disfrutar de la literatura sin prisas.

Así son las cuatro rutas literarias

Dentro del amplio programa de la SELIC, las rutas literarias son de las actividades más populares. Todas ellas cuentan con cuarenta plazas y las personas interesadas podrán inscribirse el mismo día del paseo en el puesto de la SELIC (inscripción por orden de llegada).

En esta edición se han programado un total de cuatro paseos literarios. Estos son todos los detalles de cada uno de ellos:

'Doentes'

  • Fecha: el sábado 4 y el domingo 12 de octubre a las 12.00 horas.
  • Salida: Praza do Obradoiro.
  • Duración: 90 minutos (aprox).
  • De qué trata: Teatro de Ningures guiará un recorrido por los lugares que Roberto Vidal Bolaño trazó en la capital gallega para sus personajes.

'90 anos dos Seis Poemas Galegos de García Lorca'

  • Fecha: el sábado 11 de octubre a las 12.00 horas.
  • Salida: Praza da Quintana.
  • Duración: 90 minutos (aprox).
  • De qué trata: un paseo guiado por el editor y escritor Henrique Alvarellos, autor de Federico Farcía Lorca en Santiago de Compostela (ed. Alvarellos). La ruta recorrerá los lugares de la ciudad que más marcaron el poeta en sus visitas de 1916 y 1932.

'Faraldo e a revolución de 1846'

  • Fecha: el lunes 6 de octubre a las 18.30 horas.
  • Salida: Praza da Quintana.
  • Duración: 90 minutos (aprox).
  • De qué trata: un paseo guiado por el filólogo e investigador Xurxo Martínez González, autor de Querida liberdade (Alvarellos Editora), dedicado a Antolín Faraldo. El paseo recorrerá los espacios de Compostela en los que aún está prendida la memoria de la Galicia que luchó por su autogobierno y cuya revolución concluyó trágicamente en Carral.

'Wharton e Hemingway por Compostela. Dúas visións contrapostas da nosa cidade'

  • Fecha: el viernes 10 de octubre a las 19.00 horas.
  • Salida: Praza da Quintana.
  • Duración: 75 minutos (aprox).
  • De qué trata: una visita de la mano de Irmás Cartoné a los lugares que recorrieron Wharton y Hemingway durante sus estancias en Compostela.

TEMAS

