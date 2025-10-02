Los policías de Santiago sobresalen por su eficiencia sobre la media gallega: «Debemos estar a la altura»

El Cuerpo Nacional de Policía celebró ayer en Santiago su patrón, los Santos Ángeles Custodios, con una jornada de confraternidad que comenzó con una misa en la Catedral y tuvo como broche de oro la entrega de las medallas al mérito policial, en el marco de un acto solemne en el Auditorio de Galicia que estuvo encabezado por el presidente del Parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices. La Policía Nacional y su unidad adscrita a la Comunidad Autónoma de Galicia convocó a numerosos representantes de los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como de la sociedad civil gallega. Ejerció de anfitriona la comisaria jefa de Santiago, Nuria Palacios, quien quiso agradecer el apoyo de la sociedad compostelana con motivo de esta festividad.

Veintitrés agentes del CNP recibieron la medalla al mérito policial con distintivo blanco, entre ellos los que participaron en la identificación y detención en el aeropuerto de Lavacolla de la presunta asesina de una mujer en Estados Unidos; y los seis de la unidad subacuática de la Policía Autonómica que colaboraron en labores de rescate durante la emergencia de la DANA en Valencia. También fue condecorado el capitán de la Guardia Civil en Santiago José Antonio Rivero Zora. La comisaria remarcó que «como policías debemos estar a altura de lo que representa Santiago de Compostela, una ciudad que atrae a miles de peregrinos y turistas, que es referente cultural y universitario desde hace más de 530 años, sede de instituciones o empresas. Nuestra obligación es que visitantes, estudiantes, trabajadores y vecinos disfruten las oportunidades que este escenario ofrece con garantías de seguridad. Esa responsabilidad debe ser a nuestra aportación».

Nuria Palacios recordó uno de los principales retos vividos en la Comisaría este año: el apagón del pasado 28 de abril. «Puso a prueba a nuestra capacidad de adaptación, de resiliencia, obligándonos a asumir retos tanto técnicos como personales, fuera de toda planificación. Sin embargo, aquella tarde-noche conseguimos reforzar las patrullas uniformadas hasta multiplicar por cuatro el servicio ordinario. Y para que esto ocurriese, no hizo falta hacer ninguna llamada, dado que en estas circunstancias tampoco se podría. Todo el personal que trabajó esa jornada se presentó de manera voluntaria».

El comisario jefe de la Policía Autonómica, Jorge Rubal Pena, manifestó que en Galicia la vocación policial «tiene acento propio, porque las mujeres y hombres de la Policía Nacional que trabajan en esta tierra llevan consigo el espíritu gallego discreto, firme y solidario. Somos parte del paisaje humano de esta comunidad y sabemos que la confianza no se impone, se gana día a día. Los policías han demostrado que el servicio no se limita al horario ni a la rutina».

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, recordó que «la Policía Nacional es la institución en la que más confía la población española», y atribuyó este reconocimiento social a la profesionalidad, entrega y capacidad de adaptación del cuerpo. Con esto, felicitó de manera expresa a la Comisaría de Santiago y a todo su personal «por hacer que el índice de eficacia policial esté por encima de la media gallega, un logro que refleja vuestro esfuerzo, preparación y entrega diaria».

Cerró el acto el presidente del Parlamento de Galicia, que puso en valor «la vocación y entrega profesional» de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la celebración institucional del Día de la Policía. Para Miguel Ángel Santalices, este cuerpo trabaja y se esfuerza día a día, «a veces sin enterarnos», para mantener un clima de tranquilidad, convivencia y seguridad pública «del que todos disfrutamos». También recordó que Galicia se consolida en lo s primeros puestos de las comunidades más seguras de España. Por último, agradeció a todas las personas que integran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por cumplir la ley y por velar por su cumplimiento. También quiso felicitar a las personas que fueron condecoradas en este acto, por su servicio al conjunto de la sociedad.

Los himnos Nacional de España y de Galicia, interpretados por dos agentes de la Comisaría con gaita y tambor, así como la plegaria por los agentes caídos en acto de servicio y el himno de la Policía Nacional sirvieron para solemnizar el acto.