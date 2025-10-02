El PP tacha de "inaceptables" las declaraciones de Rozas sobre los "soños húmidos" de Borja Verea
María Baleato lamenta que la teniente de alcalde “non sexa quen de tratar con respecto non só ao voceiro popular, Borja Verea, senón tamén a todos os que apoiaron ao Partido Popular nas urnas"
El PP ha condenado este jueves las palabras empleadas por la teniente de alcalde de Santiago, María Rozas, para referirse al portavoz de los populares en el pazo de Raxoi, Borja Verea, cuando dijo que la propuesta de una moción de censura respondía a los "soños húmidos" del líder de la oposición. La cocejala del PP María Bareato ha lamentazo que Rozas “non sexa quen de tratar con respecto non só ao voceiro popular, Borja Verea, senón tamén a todos os que apoiaron ao Partido Popular nas urnas mais tamén a todos os composteláns".
La edil ha sostenido que "a expresión empregada onte pola señora Rozas para refirirse a unhas declaracións do señor Verea e do secretario provincial do Partido Popular, Evaristo Ben, sobre unha posible moción de censura en Santiago é inaceptable e moi desafortunada, imaxinemos que esa mesma expresión fose empregada polo líder popular para dirixirse a ela, que pasaría?”.
Con esto, Baleato ha señalado que que le sosprende “enormemente que se empregue o menosprezo ante unha cuestión tan importante como é a gobernabilidade deste concello, e preocúpame aínda máis que este sexa o espectáculo que lle estamos a trasladar aos cidadáns de Santiago”.
La popular ha querido recordar que “a moción de censura un instrumento xurídico recollido na Lei electoral, polo que acusarnos de ser incapaces de asumir as normas democráticas é un gran erro pola súa parte, ou só respectamos as normas democráticas cando nos benefician como foi para o pacto de goberno?”. Además, ha remarcado que “as normas hai que respectalas non só cando son para o teu beneficio senón tamén cando non o son, como sería o caso dunha posible moción de censura. Entendo que non lle gusta ou non queira escoitar que o concello non funciona, que a limpeza é deficiente, que o contrato de transportes non foron quen de licitalo, que o contrato da auga segue sen avanzar, que o departamento de urbanismo non marcha correctamente, que as facturas tardan en pagarse...é que non só llelo dicimos nós, dinllo tamén os seus socios de goberno”.
En relación a las declaraciones de la alcaldesa, Baleato ha sostenido que “no 2027 xa veremos quen ten os apoios para gobernar, insisto, porque o decidirán os composteláns nas urnas e non ela coas súas predicións”.
Goretti Sanmartín manifestó este miércoles en una entrevista concedida a Onda Cero que "o PP fai moito ruído e está poñendo paos nas rodas" , a la vez que recordó que "o PP non ten apoios suficientes para gobernar". Sostuvo que el actual gobierno local "non só chegará a 2027, senón tamén despois".
Este jueves también se ha pronunciado sobre la propuesta del PP el secretario xeral del PSdeG de Santiago. Aitor Bouza ha señalado que “Santiago de Compostela non vai ter nunca un goberno de dereitas co apoio do Partido Socialista. Nunca”. A la vez, apuntó que "o PSdeG tampouco seráa muleta de ningún goberno, senón que manterá un pacto exclusivo coa cidadanía".
