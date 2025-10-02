Santiago se echa a la calle para protestar por la detención de la Flotilla a Gaza

Una veintena de ciudades y villas gallegas han acogido este jueves concentraciones y manifestaciones en protesta por la interceptación de la Global Summud Flotilla que navegaba rumbo a Gaza con el objetivo de abrir un corredor para la entrada de ayuda humanitaria y alimentos.

Diferentes entidades y colectivos propalestinos han organizado estas movilizaciones, que, en ciudades como Santiago, han reunido a cientos de personas al son de cánticos como "Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá", "Netanyahu, asesino" o "No es una guerra, es un genocidio", coreados entre aplausos.

Los manifestantes, en muchos casos ataviados con la tradicional kufiya y portando banderas palestinas, han mostrado pancartas y carteles reivindicativos con lemas de apoyo a los integrantes de la flotilla y al pueblo palestino y exigiendo sanciones para el Estado de Israel.

Asimismo, también han llamado a sumarse a la manifestación unitaria convocada por la Coordinadora Galega de Solidariedade Palestina que este domingo 5 de octubre recorrerá las calles de Santiago de Compostela para exigir el cese del genocidio.

Varias personas durante una manifestación del sindicato de Estudiantes en apoyo al pueblo palestino en Barcelona. / Lorena Sopêna / Europa Press

Sindicatos como la Confederación Intersindical (CIG), Comisiones Obreras (CC. OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han convocado también el próximo miércoles 15 de octubre una jornada de paros parciales, de cuatro o dos horas, en solidaridad con Palestina.

En la manifestación de la capital gallega han participado líderes políticos a nivel autonómico, como la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón; el diputado de este partido en el Congreso, Néstor Rego; o el secretario general de Movimiento Sumar en Galicia, Paulo Carlos López; además de otros cargos de la administración local.

Al mismo tiempo, la protesta convocada en A Coruña también ha congregado a una importante cantidad de participantes, hasta el punto de llegar a provocar grandes retenciones en el entorno de la Praza de Ourense, donde se halla la sede de la Delegación del Gobierno y donde se han concentrado los manifestantes.

Polémica por la retirada de una bandera en Ferrol

En el caso de Ferrol, donde ya se había celebrado una movilización matinal, más de medio millar de personas han respaldado una concentración ante el palacio municipal de la plaza de Armas.

Los portavoces de los tres grupos de la oposición, PSOE, BNG y Ferrol en Común, han acudido a la cita en medio de la polémica surgida esta mañana por la retirada por parte de personal municipal de una bandera que ediles de estos partidos habían colocado en la casa consistorial.

El Gobierno local afirmó que no había autorización para instalar la enseña, una medida ante la que ya había expresado su rechazo durante un debate plenario la pasada semana.