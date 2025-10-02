La tasa turística se estrena en Santiago: «Me parece bien pagar si mi visita va a ser mejor»

Los hoteles de Santiago empezaron a cobrar ayer la tasa turística a sus clientes en un clima general de normalidad. El impuesto a las estadías, que oscila entre 1 y 2,5 euros por noche en función del tipo de alojamiento, tuvo buena acogida entre los huéspedes, que lo ven como una herramienta que puede contribuir a mejorar su visita. Mientras, entre el personal de los hoteles la sensación es que les está suponiendo un trabajo extra al tener que realizar las gestiones relativas al cobro.

«Si la tasa turística repercute en que mi visita va a ser mejor porque voy a tener mejores servicios con ese dinero que se paga, encantado», afirma Fernando Moreno, procedente de Barcelona, a su llegada a la recepción de un hotel de la capital gallega. «En estos tiempos es normal que haya tasa turística en casi todos los sitios y además tampoco es que sea una cantidad exagerada», añade.

«Lo veremos en todas las ciudades»

En términos parecidos se expresaba Raúl Rubio, también llegado desde la ciudad condal ayer por la tarde. «Me parece bien si ayuda a conseguir un turismo de mayor calidad. A nivel local de cada ciudad puede ayudar a mantener un mejor servicio, tener una mejor zona hotelera», apunta. Haciendo referencia a lo que sucede en Barcelona, puntualiza que «allí se empezó a cobrar hace tiempo, es algo que vamos a acabar viendo en todas las ciudades».

Así, pone como ejemplo que «para entrar en Venecia creo que hay que reservar con no sé cuántos meses de antelación porque si no, llegas allí y si no has pagado, ni siquiera puedes entrar». En cualquier caso, este visitante matiza que «yo vengo por trabajo, si viniese por placer, igual me quejaría de que me cueste un poco más».

Los turistas procedentes de otros países también se muestran comprensivos con la medida. Es el caso de dos peregrinos estadounidenses, que al entrar en su hotel reaccionan con cierta sorpresa e ironizan con que «a nadie le gustan los impuestos». «En Estados Unidos también hay una tasa en ciudades muy turísticas, aquí se cobra una cantidad pequeña», indica uno de ellos. «Tenemos problemas más grandes, como Donald Trump», apostilla su compañero.

Mayor carga de trabajo

El personal de los hoteles durante la mañana de ayer mantenía la incertidumbre en algunos aspectos, ya que, por ejemplo, pensaban que los precios comunicados ya incluían el IVA y no era así. En cuanto a los clientes, Jesús, recepcionista de un establecimiento de la ciudad, indica que, al conocer el cobro de la tasa, reaccionan «con normalidad, la gente no protesta porque ya están acostumbrados de otros sitios».

Eso sí, este empleado destaca que «es casi más trabajo para nosotros porque antes ya venía el cliente de la agencia con la habitación pagada y era hola y adiós». Por el contrario, «ahora tienen que hacer ese pago en la recepción». Aunque las plataformas de reservas más populares ya indican que se debe abonar una cantidad en concepto de tasa turística en el desglose del precio de la habitación, Jesús explica que «de momento no se está pagando en el momento de la reserva, veremos como se implementa más adelante».

Ciudad pionera

Por su parte, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, se mostró ayer satisfecha con la implementación de la tasa turística. «Estamos moi contentas de que Santiago sexa un concello pioneiro e vangardista» a la hora de poner en marcha este impuesto y confió en que sean «moitos concellos do país» los que se sumen a esta iniciativa. La alcaldesa esperó que funcione «con normalidade» y reiteró que «non había criterios para que a taxa quedase paralizada» después de que el TSXG desestimase la adopción de esta medida, que había sido solicitada por los hoteleros.