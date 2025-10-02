A USC acolle o principal simposio español sobre física de partículas
Terá lugar na nova sede do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, do 7 ao 10 de outubro, e abordarase o debate sobre a Estratexia Europea que guiará o futuro da disciplina
L.R.
Santiago acollerá a próxima semana o principal simposio español sobre física de partículas. Terá lugar na sede do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE), centro mixto da USC e a Xunta de Galicia, do martes 7 ao venres 10 de outubro. Na 52ª edición do ‘International Meeting on Fundamental Physics’ agárdase a presenza de arredor dun cento de membros da comunidade internacional de física de partículas. Este encontro, creado no ano 1973, xa se celebrou na capital galega no 2007.
A xuntanza chega nun momento clave para a disciplina, xa que actualmente se está a actualizar a Estratexia Europea de Física de Partículas (ESPP), que guiará o camiño para as próximas décadas, marcado especialmente polo proxecto de construción dun novo acelerador no CERN. Deste xeito, o primeiro día do simposio estará centrado nas conclusións da reunión sobre a ESPP celebrada no mes de xuño en Venecia, poñendo o foco no rol que nela xogará a comunidade científica española.
Durante as seguintes xornadas están previstas máis de vinte conferencias impartidas por persoal investigador procedente de institucións de diversos países, como Gran Bretaña, Alemaña, Francia, Portugal, Países Baixos, Suíza, Bélxica, Eslovenia, Italia ou Canadá, xunto a membros dos principais centros de investigación españois neste ámbito.
«Trátase dunha estupenda oportunidade para situar ao noso instituto como elemento central na física de partículas en España», destacan Paula Álvarez Cartelle e Xabier Cid, investigadores do IGFAE e coordinadores do comité organizador local, xunto a Jaime Álvarez, Néstor Armesto, Juan Calderón, Elena González e José Ángel Hernando, tamén membros do IGFAE.
Os investigadores consideran que «o alto nivel dos conferenciantes e o amplo conxunto de temas que abrangue a reunión fan deste congreso un dos eventos máis importantes que celebramos nos últimos anos desde o IGFAE». Será a primeira vez que a nova sede acolle «un evento destas características».
