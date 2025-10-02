De la USC a Varsovia: «Podré visibilizar la figura de la mujer en tecnología»

«Participar en esta competición lo veo como una gran oportunidad para formarme, conocer gente y poder demostrar el talento que tiene España en informática, además de visibilizar la figura de la mujer en tecnología». Con estas palabras, la estudiante de último curso de Inteligencia Artificial de la USC Carmen Salvado afrontará la European Cybersecurity Challenge (#ECSC2025), que se celebrará en Varsovia del 6 al 9 de octubre.

En esta competición europea, que reunirá a más de 20 equipos nacionales de toda Europa, demostrará su talento junto a otros nueve estudiantes españoles. «Me llegó por parte de la Universidad una invitación en la que se buscaba mujeres de entre 18 y 25 años de carreras tecnológicas. Primero tuvimos una fase de entrenamiento con retos similares a los que nos vamos afrontar en la competición y clases por videoconferencia. Luego nos marcaron un día y una hora y nos abrieron una batería de retos y establecieron un ranking con las puntuaciones», explica en detalle a EL CORREO GALLEGO. De ahí escogieron las diez primeras, y en un proceso paralelo a los diez primeros de la parte masculina.

En verano tuvieron formación presencial en León. «Sirvió para conocernos entre nosotros y a las entrenadoras», dice. A esto se suman competiciones online y formación como equipo. En base a esto se escogieron a los 10 integrantes de la Selección Española de Ciberseguridad y los diez suplentes.

La última ocasión en la que se juntaron fue desde el miércoles 25 al viernes 27 de septiembre en León. Allí tuvieron talleres de hardware hacking, sesiones de motivación impartidas por el equipo de la Cultural Leonesa «con psicólogos deportivos y entrenadores que nos hablaron sobre conciencia de equipo y métodos de gestión del estrés en la competición», y pruebas CTF de tipo Jeopardy. A estas últimas se enfrentarán un día en Varsovia y el otro día Ataque y Defensa, «que consiste en hackearnos entre los diferentes países».

Ese encuentro fue, en palabras de Salvado, «muy necesario». «Practicamos de manera online, por lo que vernos cara a cara y saber que vamos a tener que cooperar sí o sí físicamente en Polonia fue muy útil», declara.

De cara a la próxima semana afirma que «estamos todos muy ilusionados y la verdad es que la gente que han escogido es extremadamente competente, siendo algunos más jóvenes que yo, que tengo 21 años». Asegura que «no aspiramos a ganar, pero sí que nos gustaría quedar entre los mejores». En su equipo tan sólo hay un chico que ha participado en esta competición en anteriores ocasiones, «lo que puede hacer que juguemos en desventaja».

La mayoría de sus compañeros estudian ingeniería informática. De inteligencia artificial es ella la única. «Me gustaría mucho integrar el conocimiento de mi campo en ciberseguridad para poder avanzar y ayudar lo máximo posible», confiesa.

Carmen Salvado también participará, de manera paralela a la competición europea, en un programa de capacitación específico para jóvenes mujeres, el Bootcamp femenino, previsto para el 10 de octubre en Polonia.