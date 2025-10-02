La Xunta denuncia que el Gobierno envía "por la puerta de atrás" a 15 menores migrantes más a Santiago

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha confirmado este jueves que “de forma inminente” llegarán a Santiago de Compostela 15 menores migrantes y ha lamentado que el Gobierno envíe a Galicia “por la puerta de atrás” más extranjeros de los anunciados.

“Hoy mismo acabamos de enterarnos, de forma extraoficial, que el Gobierno de Pedro Sánchez trasladará de forma inminente a Santiago 15 menores extranjeros más”, que se suman a otros 15 que llegaron la pasada semana a la ciudad de A Coruña.

Sin informar a la Xunta

La conselleira, en declaraciones remitidas a los medios, ha reprochado que el Gobierno esté enviando a Galicia menores “por la puerta de atrás” y sin información a la Xunta de Galicia.

Según la titular de Política Social, esta treintena de menores se suman así a los 317 que Galicia tendrá que acoger por imposición del Gobierno central, tal y como “pactaron Pedro Sánchez y (Carles) Puigdemont”, ha denunciado.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, asegura que la Xunta no está al tanto de los traslados de menores a Galicia por parte del Gobierno / Xoán Álvarez

De forma paralela, el Gobierno central ha remitido este jueves el expediente de otros cuatro menores que se trasladarán y correponderían al cupo asignado a Galicia de los 317 menores a acoger en la comunidad gallega, con lo que ya ascienden a 24 los expedientes que tramita actualmente la Xunta.