La Xunta denuncia que el Gobierno envía "por la puerta de atrás" a 15 menores migrantes más a Santiago

Fabiola García afirma que se suman a otros 15 que llegaron la pasada semana a la ciudad de A Coruña

La Xunta informa sobre la llegada inminente de 15 menores migrantes a Santiago sin comunicación previa del Gobierno central

La Xunta informa sobre la llegada inminente de 15 menores migrantes a Santiago sin comunicación previa del Gobierno central / EFE

EFE

Santiago

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha confirmado este jueves que “de forma inminente” llegarán a Santiago de Compostela 15 menores migrantes y ha lamentado que el Gobierno envíe a Galicia “por la puerta de atrás” más extranjeros de los anunciados.

“Hoy mismo acabamos de enterarnos, de forma extraoficial, que el Gobierno de Pedro Sánchez trasladará de forma inminente a Santiago 15 menores extranjeros más”, que se suman a otros 15 que llegaron la pasada semana a la ciudad de A Coruña.

Sin informar a la Xunta

La conselleira, en declaraciones remitidas a los medios, ha reprochado que el Gobierno esté enviando a Galicia menores “por la puerta de atrás” y sin información a la Xunta de Galicia.

Según la titular de Política Social, esta treintena de menores se suman así a los 317 que Galicia tendrá que acoger por imposición del Gobierno central, tal y como “pactaron Pedro Sánchez y (Carles) Puigdemont”, ha denunciado.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, en una imagen de archivo

La conselleira de Política Social, Fabiola García, asegura que la Xunta no está al tanto de los traslados de menores a Galicia por parte del Gobierno / Xoán Álvarez

De forma paralela, el Gobierno central ha remitido este jueves el expediente de otros cuatro menores que se trasladarán y correponderían al cupo asignado a Galicia de los 317 menores a acoger en la comunidad gallega, con lo que ya ascienden a 24 los expedientes que tramita actualmente la Xunta.

