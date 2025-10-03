Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Uno de los accesos al casco histórico de Santiago permanecerá una semana cerrado al tráfico

También se prohibirá el estacionamiento en toda la calle

El corte estará vigente entre el lunes 6 y el lunes 13 de octubre por obras de asfaltado

El corte estará vigente entre el lunes 6 y el lunes 13 de octubre por obras de asfaltado / Jesús Prieto

Valeria Pereiras

Valeria Pereiras

Santiago

Entre este lunes 6 y el lunes 13 de octubre, la Rúa dos Loureiros de Santiago permanecerá cerrada a la circulación debido a las obras de reparación del adoquinado de la calzada. Durante ese período también estará prohibido el estacionamiento en toda la calle, situada en la zona norte del casco histórico compostelano.

El corte afectará a la Praza das Penas, que quedará sin acceso al tráfico rodado. No obstante, se permitirá el aparcamiento en el entorno entrando y saliendo por la Rúa de San Roque.

Según informa el Concello, como alternativa de acceso al casco histórico, se habilitará la entrada por la rúa do Hospitaliño, que invertirá su sentido de circulación durante las obras. Además, los vehículos que circulen por la Rúa dos Xasmíns deberán desviarse por la Rúa da Costa Nova de Arriba en dirección a la Avenida de Xoán XXIII.

Las obras de renovación del pavimento en el entorno de la rúa dos Loureiros comenzaron el pasado 18 de agosto

Las obras de renovación del pavimento en el entorno de la rúa dos Loureiros comenzaron el pasado 18 de agosto / Jesús Prieto

Obras para reparar los socavones

Las obras para eliminar los numerosos socavones que paulatinamente han ido apareciendo en la calle se iniciaron el pasado 18 de agosto. La urgente actuación para mejorar la accesibilidad que se llevará a cabo en la rúa dos Loureiros, Santa Clara y en la ruela da Estila tiene un plazo de actuación de dos meses por lo que debería estar finalizada en unas semanas.

