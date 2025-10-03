La alcaldesa de Santiago considera "decepcionante" la reunión de coordinación aeroportuaria: "Seguimos repetindo o mesmo"

Decepcionante. Así ha calificado la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, la reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia, celebrada este viernes en la terminal de Peinador. "Seguimos repetindo o mesmo", ha dicho en referencia a que los argumentos expuestos son iguales que en convocatorias anteriores. "Vemos moi pouca receptividade tanto por parte da Xunta como por parte do Estado para tomar este asunto coa importancia que ten", ha remarcado la regidora, a la vez que ha apuntado que el Concello de Santiago ha dejado claro en el encuentro que "hai un problema importante, e que é necesaria unha planificación conxunta do sistema aeroportuario galego que teña en conta a nosa dependencia dos voos domésticos, a competencia de Oporto e a chegada da alta velocidade".

Sanmartín ha comentado que se ha constituido un grupo de trabajo "no que nós estaremos con todo o esforzo e dedicación, intentando camiñar na liña de superar os localismos e ir hacia unha cuestión de país, do conxunto da poboación galega; unha cuestión que fale da nosa conectividade, da posibilidade de ter uns aeroportos que non se fagan competencia entre eles senón que se complementen e que busquen a súa especialización".

Esa es la hoja de ruta, ha dicho la alcaldesa, por la que apuesta el Concello de Santiago: Sin embargo, Sanmartín observa que "tanto por parte da Xunta como por parte do Estado non se entende como prioritaria, polo que saimos desta reunión descorazonadas". Para la primera edil de la capital gallega "tiña que ser unha reunión seria, na que se lle adicase á coordinación aeroportuaria todo o tempo que precisase; e unha reunión na que debería haber moitos máis acordos en marcha, porque este é un problema que lle intersa ao conxunto do país, aínda que algunhas persoas o queren residenciar nos concellos da Coruña, Vigo e Santiago".

Acompañada por la concejala de Turismo, Míriam Louzao, la regidora compostelana ha echado en falta que "nin a Xunta nin Aena teñan unha proposta enriba da mesa. Que veñan aquía ofrecer cales son os datos, que está ben, a expoñer a situación na que estamos, que xa a sabemos, posto que está a ser negativa, pero ninguén di que teñamos que poñer solucións".

La alcaldesa ha explicado que "levamos dous anos nese comité aeroportuario, lin a acta de hai un ano, e alí decíamos exactamente o mesmo; que se traballe en todo o que sexa necesario no ámbito de estudo de mercado para ver cal debe ser a estratexia aeroportuaria galega, porque mentres non superemos a visión de que é a suma de tres aeroportos non conseguiremos nada".

En la reunión del comité de coordinación participaron el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, el secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez Quintanilla, la concejala de Urbanismo de Vigo, María Xosé Caride, el concejal de Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, el director de la Axencia de Turismo, Xosé Manuel Merelles, y representantes de Aena como el vicepresidente ejecutivo, el director de Datos y Mercado y la directora general de Aeropuertos.