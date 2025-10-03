Susto en Vidán al encontrar un vecino una granada de mano: la Policía activa el protocolo de explosivos
El artefacto ha sido localizado este viernes por la tarde y ha obligado a la intervención de los TEDAX
Lo que iba a ser una tarde de viernes tranquila trabajando en la huerta se ha convertido en un susto mayúsculo en Vidán. Un vecino de la zona del Sarela de Abaixo, se topó con un objeto duro mientras cavaba su finca. Pronto descubrió que se trataba de una granada de mano metálica. Sin tocar nada más, llamó de inmediato a la Policía Nacional.
El hallazgo obligó a movilizar varias patrullas, que acudieron al lugar y establecieron un perímetro de seguridad para alejar cualquier riesgo alrededor de la parcela.
Intervención de los TEDAX
La Policía dio aviso a la unidad de desactivación de explosivos (TEDAX-NRBQ), que acudió hasta la finca para inspeccionar el artefacto y decidir si era necesario neutralizarlo en el lugar o trasladarlo a un punto seguro para su destrucción.
Finalmente, no fue necesaria ninguna de las actuaciones, puesto que la granada no contenía explosivos. Según fuentes policiales, y a la falta de un análisis más minucioso, podría tratarse de una imitación, algo que aseguran es muy habitual.
En Galicia, no obstante, no son pocos los hallazgos de munición antigua en montes y fincas, en ocasiones vinculados a la Guerra Civil, por lo que el descubrimiento generó momentos de nerviosismo en el vecindario.
Protocolo de seguridad
Fuentes policiales recuerdan que, ante cualquiera sospecha de material explosivo, la recomendación es clara: no manipular el objeto y avisar de inmediato al 091 o al 112 para que los especialistas se encarguen de su retirada segura.
