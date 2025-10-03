La asociación de juezas se vuelca con los derechos de las mujeres palestinas

El congreso que celebra estos días en Santiago la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) se convirtió ayer en un foro para dar voz a la denuncia de la vulneración de derechos que sufren en su vida diaria las mujeres palestinas bajo la ocupación israelí. La cita, que arrancó ayer en el Museo das Peregrinacións, contó en la segunda mesa redonda de la jornada, dedicada a los feminismos interculturales, con la participación de dos juristas de Cisjordania, la jueza Sumoud Aldumeiri y la abogada Rana Bahu.

Aldumeiri, que ejerce su profesión en Ramala, afirmó sentirse «paralizada por la situación de injusticia» que vive Palestina. La jueza empezó denunciando las consecuencias del «genocidio» de Israel en Gazapara después detallar los impedimentos para que impone el estado hebreo para desarrollar una vida normal en Cisjordania.

Así, denunció que «hace tres meses que los empleados de los juzgados no reciben sus salarios», además de sufrir continuos cortes de electricidad y retrasos de horas por los controles arbitrarios de los soldados isarelís en los check points, más de 900 en la región. «No pido nada imposible, solo quiero tener una vida normal e ir al juzgado a desarrollar mi trabajo», proclamó. Además, indicó que el poder judicial de Palestina «poco puede hacer» para perseguir los ataques israelís contra los derechos humanos.

La abogada Rana Bahu, por su parte, declaró que Israel «está haciendo nuestra vida en Palestina invivible». Bahu señaló que las mujeres sufren una doble vulneración de sus derechos por las consecuencias de la ocupación y los obstáculos sociales derivados de la «cultura patriarcal» del país.

Bahu alertó de que el sistema de justicia está afectado por los restrasos y suspensiones generados a raíz de la ocupación, lo que deriva en que muchas mujeres víctimas de violencia o de abusos renuncien a interponer denuncias. Además, remarcó que el impacto de la situación en Gaza es «catastrófico» para las mujeres, que carecen de «privacidad y seguridad» y que en muchas ocasiones se ven obligadas a seguir viviendo con sus agresores.

Feminismo y democracia

El congreso, que lleva por título ‘Mujeres y Democracia. El feminismo como defensa de la democracia’ reúne a académicas, juristas, periodistas y activistas para reflexionar sobre el papel del feminismo en la construcción y la protección de las sociedades democráticas.

Antes de la intervención de las dos juristas palestinas se llevaron a cabo otras mesas para reflexionar sobre estas cuestiones, que contaron con la presencia de representantes institucionales, historiadoras, periodistas o magistradas. La cita finaliza hoy con una jornada centrada en los autocuidados.

«Ollos abertos, corazón firme e man decidida»

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, participó en la inauguración, apelando a «facer caer a venda da xustiza coa forza do feminismo para acadar unha verdadeira imparcialidade». Así, destacó la importancia del colectivo de juezas para avanzar en la igualdad: «É moi importante que vos unades, poder chegar a acordos unánimes e que poidamos facer unha xustiza sen vendas, con ollos abertos, corazón firme, man decidida e, se podemos, tamén deixar a espada a un lado».

La regidora ahondó en esa idea al indicar que «ao deixar caer a venda a xustiza é cando abre os ollos e converte a mirada en acción e ao ver, xulgar mellor, defender mellor e facer xustiza de verdade». En ese sentido, apuntó que detrás del símbolo de la venda hai «séculos de desigualdade, de mulleres ignoradas, das nosas avoas, das mulleres do exilio, do rural, da guerra, das asasinadas hoxe en Palestina… mulleres que loitaban anónimas moitas delas».

Sanmartín aseguró que la cita se celebra «no mellor dos sitios posibles» porque Santiago «é unha cidade onde sempre o movemento feminista tivo moita relevancia, moita importancia, onde sempre hubo moitas reivindicacións e moitas mobilizacións a favor dos dereitos civís e dos dereitos humanos». En esta línea recordó que «estamos na terra de Rosalía» a quien definió como «unha muller rebelde e transgresora» de la que tomar ejemplo.