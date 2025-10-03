Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bouza responde a la propuesta de moción de censura de Verea: "Non asumiu o resultado electoral”

El líder socialista compostelano acusa al PP de intentar "perverter a vontade da cidadanía" y asegura que el PSdeG no facilitará un gobierno de la derecha en Santiago

El líder de los socialistas compostelanos descarta apoyar una moción de censura en Santiago promovida por el PP

Antonio Hernández

El Correo Gallego

Santiago

El secretario general del PSdeG en Santiago y diputado en el Parlamento de Galicia, Aitor Bouza, respondió este viernes a las declaraciones de Borja Verea sobre una posible moción de censura en el Concello. Bouza advirtió de que “o Partido Socialista non vai facilitar nunca un goberno de dereitas na cidade” y acusó al líder popular de no aceptar el veredicto de las urnas.

“O único que non asumiu o resultado electoral é o señor Borja Verea, que quere chegar á Alcaldía a calquera prezo a través dunha moción de censura”, afirmó el responsable socialista, que recordó que la ciudadanía ya expresó con claridad su voluntad en las elecciones municipales.

"Intento de perverter o resultado electoral"

Bouza acusó al PP de Santiago de querer manipular la voluntad popular y aseguró que Verea carece de apoyos sociales y políticos suficientes: Non tivo o apoio da cidadanía nin tampouco o de ningunha forza política nesta cidade”. Por eso, instó al líder popular a abandonar “os intentos de perverter o resultado electoral que houbo nesta cidade”.

Además, el secretario general de los socialistas compostelanos denunció que la propuesta de moción de censura no sería más que una cortina de humo para esconder su trayectoria política: “O que pretende o señor Verea, con esta manobra, é distraer da súa realidade: que no Parlamento vota sempre en contra dos intereses de Compostela”.

Finalmente, Bouza reclamó coherencia al portavoz popular y le pidió que defienda la ciudad tanto en la Cámara autonómica como en el Concello: Se realmente quere o apoio da veciñanza, o primeiro que ten que facer é defendela alí onde lle corresponde, no Parlamento de Galicia e tamén no Pazo de Raxoi”.

