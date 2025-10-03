Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A deputación homenaxea o fotógrafo Tino Martínez

O recoñecemento insírese nas actividades paralelas do premio de creación fotógráfica Luís Ksado e tivo lugar no Museo do Pobo

Tino Martínez, entre a deputada González (esq.) e a alcaldesa Sanmartín (dta)

Santiago

O Museo do Pobo acolleu no serán deste xoves a homenaxe da Deputación da Coruña a Tino Martínez, ao que a entidade provincial declarou «fotógrafo histórico» dentro das actividades paralelas do XIX Premio Internacional Luís Ksado de Creación Fotográfica. No acto participaron a deputada de Cultura, Natividade González; a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; o fotohistoriador Carlos Castelao; o comisario do premio Luís Ksado, Xurxo Lobato; e o propio Tino Martínez.

«Esencial para a memoria visual de Galiza», así definiu o fotógrafo histórico homenaxeado a deputada González, que describiu o seu traballo como «unha mirada rigorosa e honesta» coa que Tino Martínez «elevou a fotografía a ferramenta de testemuño, emoción e dignidade, construíndo co seu traballo un arquivo vivo da nosa identidade colectiva que é xanela á esencia do país».

González fixo tamén referencia a que «dende os seus comezos autodidactas, forxados no sacrificio e na disciplina, ata o recoñecemento internacional polas súas series documentais das romarías relixiosas galegas, dos nocturnos composteláns ou dos retratos de camiñantes, Martínez reivindicou a imaxe como linguaxe propia. O seu traballo é pegada dunha Galiza de tradicións e silencios, de devocións populares e espazos de pedra mollada».

No evento do Museo do Pobo tamén interviu a alcaldesa compostelá. Sanmartín coincidiu coa deputada Natividade González en recoñecerlle a Tino Martínez que «mirou as procesións, as festas, as ausencias, os silencios. E fíxoo dende dentro. Porque non foi nunca un intruso, nin un visitante exótico. Foi sempre un dos nosos. Con cámara e con alma. E iso nótase. As súas fotos non xeran distancia. Non as miramos dende fóra, como quen observa unha postal allea. As súas fotos interpélannos. Fannos lembrar. Porque o que Tino fixo e segue facendo é crear memoria. Non só documentar. Deixar pegada. Poñerlle imaxe a iso que ás veces nin sabemos como contar».

XIX edición do premio Ksado

Coa homenaxe a Tino Martínez, a área de cultura da deputación continúa coas actividades paralelas do XIX Premio Internacional Luís Ksado de Creación Fotográfica, iniciadas o mércores 2 de outubro na facultade de Historia, na que participou Juan de la Quintana, último gañador do certame. No mesmo día, inaugurouse no Museo do Pobo a mostra das fotografías gañadoras e finalistas, unha exposición que pode visitarse durante todo o mes.

A semana que ven, as actividades paralelas do certame trasládanse á cidade da Coruña, onde terán lugar no Centro Ágora as masterclass con Gervasio Sánchez, fotoxornalista e Premio Nacional de Fotografía (será o 9 de outubro de 16.30 a 20 horas) e do tamén fotógrafo e premio nacional Alberto García Alix (día 10 de outubro no mesmo horario). Para participar nestes obradoiros é preciso unha inscrición previa, que pode realizarse ata o 6 de outubro a través do apartado de cultura da web dacoruna.gal.

