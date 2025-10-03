Ecos Fest, curtas compostelás e música ao vivo na Almáciga
Será entre o 20 e 22 de novembro e as propostas poden presentarse dende o 10 de outubro
A edil de Xuventude, María Rozas presentou este xoves unha nova actividade saída das propostas da mocidade para os orzamentos participativos, o Ecos Fest, vinculado co Centro Xove da Almáciga. Na presentación, Rozas estivo acompañada polos responsables da iniciativa, Óscar Silva e Nicolás Quiñoy, e pola xestora cultural do centro, María Alonso.
Ecos Fest foi, segundo informou Rozas, unha das propostas máis votadas pola mocidade nos orzamentos participativos, un festival de curtametraxes e música: Cine e música baixo as estrelas, como se presentou naquela altura. Unha iniciativa que pretende «difundir o traballo dos novos creadores, tanto no eido audiovisual como na música», apuntou a edil para indicar que Ecos Fest se vai desenvolver entre o 20 e o 22 de novembro na Almáciga.
O evento vaise desenvolver nesas tres xornadas unha programación que incluirá curtas de ficción e de non ficción e videoclips e, ademais de presentar un novo traballo en cada sesión, cada día o peche será musical.
Na procura da maior participación da mocidade da cidade e de sacar á luz o talento audiovisual compostelán «calquera mozo ou moza poderá enviar o seu traballo» para que poida formar parte do Ecos Fest. Un xurado profesional seleccionará aquelas que se presenten entre o 10 de outubro e o 3 de novembro.
