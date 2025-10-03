Herido un trabajador del Refuxio de Bando tras ser atacado por un perro peligroso

Un trabajador del Refuxio de Bando de Santiago ha resultado herido de gravedad este viernes tras ser atacado por un perro de raza peligrosa. Según han confirmado a este periódico fuentes policiales, el suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana, cuando el hombre realizaba tareas de limpieza en el canil donde se encontraba el animal.

Al parecer, este perro, de raza pitbull, llegó al refugio hace un mes, después de que ya se denunciase otra agresión a una persona, por lo que el lacero y la Policía Local procedieron a su traslado a la perrera. Es un can muy agresivo, pero aún así no estaba en un canil de seguridad, ya que el único con el que cuenta Bando está ocupado por otro animal de características similares, según fuentes conocedoras de la situación del refugio. Estos caniles especiales permiten que los trabajadores hagan la limpieza del recinto sin tener contacto con el animal peligroso.

Sin embargo, el pitbull que ha atacado al trabajador este viernes estaría, según las mismas fuentes, en un canil normal. Cuando el trabajador entró para hacer la limpieza, el can se abalanzó sobre él y le mordió en los brazos y en las piernas. Además, la víctima tuvo que luchar con el perro durante varios minutos para conseguir desprenderse de él.

Compañeros de la víctima dieron la voz de alarma a los servicios de emergencias pasadas las 10.00 horas de este viernes. Hasta el Refuxio de Bando se desplazaron, de inmediato, agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local, así como una ambulancia que procedió al traslado del herido, que perdía sangre debido a las heridas, a un centro sanitario para recibir asistencia médica.

En el Refuxio de Bando hay actualmente unos 500 animales; entre perros y gatos. El perro que provocó este incidente está ahora a la espera de lo que determine la autoridad judicial, que es la que puede ordenar su sacrificio. Trabajadores y voluntarios del refugio han denunciado ya en repetidas ocasiones las condiciones precarias en la que se encuentran los animales y las instalaciones. Han llegado a recoger 11.000 firmas para reclamar mejoras a los responsables.