Nace en Santiago un proxecto que busca unha mobilidade inclusiva para os universitarios

A USC, que forma parte da iniciativa xunto coas Universidades de Murcia, Nantes e Florencia, acolleu este venres a reunión de lanzamento

De esquerda a dereita, Xoán Ramón Doldán, María José López Couso e Raúl Ríos Rodríguez na reunión de lanzamento do proxecto WELLMOBE.

De esquerda a dereita, Xoán Ramón Doldán, María José López Couso e Raúl Ríos Rodríguez na reunión de lanzamento do proxecto WELLMOBE. / Santi Alvite

L.R.

Santiago

Identificar barreiras e boas prácticas, elaborar recomendacións e deseñar unha ferramenta de apoio á toma de decisións que contribúa a facer máis inclusivas as mobilidades internacionais. Este é o obxectivo principal do proxecto WELLMOBE, unha iniciativa financiada a través da 8º convocatoria SeedFunding de EUniWell, a European University for Well-Being da que a USC forma parte xunto con outras dez universidades europeas. A Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais acolleu este venres unha reunión de lanzamento do proxecto.

WELLMOBE ten como propósito analizar a equidade na participación do estudantado universitario en programas de mobilidade internacional, particularmente no marco de Erasmus+. A iniciativa céntrase en dous eixos fundamentais: por unha parte, o acceso ás oportunidades de mobilidade, examinando como inflúe o perfil e as características do estudantado na posibilidade de realizar unha estancia no estranxeiro; e, por outra, os resultados desa mobilidade, estudando en que medida esas mesmas características condicionan os beneficios e experiencias obtidos.

As Universidades de Murcia, Nantes e Florencia, institucións socias do proxecto ademais da propia USC como entidade coordinadora, presentaron publicamente o proxecto e estableceron unha dinámica de colaboración efectiva para intercambiar coñecemento e perspectivas preliminares sobre as diferenzas de acceso e impacto da mobilidade internacional nos distintos contextos universitarios. Nunha sesión interna aproveitaron ademais para revisar os resultados preliminares e afinar o plan de traballo conxunto.

A vicerreitora de Titulacións e Internacionalización da USC, o decano da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Xoán Ramón Doldán García, e o coordinador do proxecto, Raúl Ríos Rodríguez, foron as persoas encargadas de dar a benvida aos socios participantes e coñeceron, da man dos seus protagonistas, as principais tarefas de WELLMOBE así como a situación dos seus programas de mobilidade.

Ademais, coa fin de identificar cuestións clave e boas prácticas en materia de participación, a xornada contemplou un exercicio participativo en formato ‘World Café’ con estudantes con experiencia ou interese en programas de mobilidade e con persoal docente e administrativo vinculado a este ámbito. 

Uno de los accesos al casco histórico de Santiago permanecerá una semana cerrado al tráfico

Piden cuatro años de cárcel para dos personas acusadas de traficar con drogas en Santiago

Nace en Santiago un proxecto que busca unha mobilidade inclusiva para os universitarios

La alcaldesa de Santiago considera "decepcionante" la reunión de coordinación aeroportuaria: "Seguimos repetindo o mesmo"

Herido un trabajador del Refuxio de Bando tras ser atacado por un perro peligroso

Santiago capta 8,7 millones de fondos europeos para la transformación del noroeste de la ciudad

Un restaurante de Santiago se cuela entre los favoritos del National Geographic para octubre

Así fue la original pedida de estos alumnos de la USC a un profesor para que sea su padrino: "Increíble. Me lo creí todo"

