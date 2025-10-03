USC
Así fue la original pedida de estos alumnos de la USC a un profesor para que sea su padrino: "Increíble. Me lo creí todo"
Lo engañaron para que saliera al aparcamiento de la facultad en donde todos lo estaban esperando con un gran cartel y flores
De casi firmar un parte amistoso por un golpe a escribir el discurso de la graduación. Este fue la treta que utilizaron los alumnos de Optometría de la Universidad de Santiago (USC) para pedirle a uno de sus profesores ser su padrino en la graduación.
En concreto, al profesor Carlos García Resúa, que este jueves salía engañado por sus alumnos al aparcamiento de la facultad pensando que tenía que firmar un parte amistoso al ser golpeado su vehículo.
Pero, y para su gran alivio, su coche estaba bien y, en vez de encontrarlo golpeado, lo que se encontró junto al mismo fue a todos sus alumnos con flores y un gran cartel en el que podía leerse: "¿Quieres ser nuestro padrino?".
Así fue la ingeniosa pedida que puede verse en el vídeo compartido en redes sociales por el paso de Óptica y Optometría de la USC, que no ha tardado en volverse viral, alcanzando casi 30.000 visualizaciones.
"Fue increíble!!!! ¡Sois los mejores!! Me lo creí todo. Un orgullo y honor ser vuestro padrino", respondía el propio Carlos García a través de redes.
- Un profesor de la USC reconoce haber estafado 9.500 euros a la universidad mediante el cobro de facturas falsas
- La Guía Michelin destaca un restaurante de Santiago entre sus recomendaciones del mes de septiembre
- Los alumnos del IES Rosalía de Santiago, en pie de guerra: «Queremos salir a la Alameda en el recreo»
- Un recuerdo para 'Juan, o cego': una foto suya se viraliza en redes con cientos de comentarios nostálgicos
- Santiago apuesta por el verde: así transformará el Monte Viso el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
- El monte Pedroso de Santiago estrena zona de descanso y auditorio al aire libre: ‘O Sesteadoiro»
- Cercanías en Santiago: la quimera de un tren sin vías ni apeaderos
- Muere el catedrático de Historia del Arte y académico Ramón Yzquierdo Perrín a los 77 años