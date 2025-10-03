Así fue la original pedida de estos alumnos de la USC a un profesor para que sea su padrino: "Increíble. Me lo creí todo"

De casi firmar un parte amistoso por un golpe a escribir el discurso de la graduación. Este fue la treta que utilizaron los alumnos de Optometría de la Universidad de Santiago (USC) para pedirle a uno de sus profesores ser su padrino en la graduación.

En concreto, al profesor Carlos García Resúa, que este jueves salía engañado por sus alumnos al aparcamiento de la facultad pensando que tenía que firmar un parte amistoso al ser golpeado su vehículo.

Pero, y para su gran alivio, su coche estaba bien y, en vez de encontrarlo golpeado, lo que se encontró junto al mismo fue a todos sus alumnos con flores y un gran cartel en el que podía leerse: "¿Quieres ser nuestro padrino?".

Así fue la ingeniosa pedida que puede verse en el vídeo compartido en redes sociales por el paso de Óptica y Optometría de la USC, que no ha tardado en volverse viral, alcanzando casi 30.000 visualizaciones.

"Fue increíble!!!! ¡Sois los mejores!! Me lo creí todo. Un orgullo y honor ser vuestro padrino", respondía el propio Carlos García a través de redes.