Piden cuatro años de cárcel para dos personas acusadas de traficar con drogas en Santiago

Los dos procesados fueron interceptados por agentes de la Policía Nacional cuando circulaban con un vehículo por el centro de la ciudad

Policía Nacional en un operativo en Santiago de Compostela

Policía Nacional en un operativo en Santiago de Compostela / Antonio Hernández

El Correo Gallego

Santiago

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, juzgará el próximo viernes, 10 de octubre, a dos personas acusadas de traficar con drogas en la capital gallega, para las que la Fiscalía pide una pena de cuatro años de prisión. Ambos procesados fueron interceptados por agentes de la Policía Nacional la medianoche del 16 de abril de 2024 cuando circulaban con un vehículo por el centro de la ciudad.

La inspección realizada por los efectivos policiales permitió hallar un taco de resina de hachís y unas bolsas con cocaína con un valor próximo a los 1.500 euros, además de una bandolera con dinero en efectivo y una balanza de precisión. En el maletero del coche también se encontró un hacha y un bate de béisbol.

En el escrito de acusación, el Ministerio Público entiende que las dos personas procesadas se dedicaban al narcotráfico y pide para las mismas la citada pena de cuatro años de cárcel por un delito contra la salud pública consistente en el tráfico y la tenencia de sustancias estupefacientes.

Además, la Fiscalía solicita una multa de más de 4.200 euros.

Piden cinco años para una mujer reincidente en Ribeira

La misma audiencia juzgará también la semana que viene, el miércoles 8 a las 11:30 horas, a una mujer acusada de traficar con drogas en Ribeira, para quien la Fiscalía solicita una condena de 5 años de cárcel. La encausada fue sorprendida en junio de 2023 cuando, supuestamente, vendía una papelina de cocaína en una terraza del Malecón, portando además 1,27 gramos de cocaína y 1,16 de heroína.

Fiscalía estima el agravante de reincidencia, pues fue condenada por un delito similar.

Ese mismo día se juzgará también a un hombre acusado de insultar y pegar varias patadas en la cabeza y en el cuello a un hombre en A Pobra, en septiembre de 2023. Fiscalía pide para el acusado 3 años y medio de cárcel, y que indemnice a la víctima con 2.590 euros.

La misma sección acoge el día 9 el juicio a un hombre por lesiones, para quien la Fiscalía pide una pena de 4 años de cárcel. Según el Ministerio Público, le dio puñetazos en la boca a un hombre tras recriminarle su actitud en un partido en Ribeira. Pide además que indemnice a la víctima con 35.249 euros.

Piden cuatro años de cárcel para dos personas acusadas de traficar con drogas en Santiago

