Raxoi defiende la especialización de cada aeropuerto gallego para hacerlos competitivos
La alcaldesa participa hoy en la reunión del comité de coordinación en Vigo
Reclamará un plan estratégico que analice la situación de las tres terminales y opciones para su eficiencia
El Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia se reúne esta mañana en Vigo para abordar la grave situación de los tres aeropuertos gallegos tras la decisión de Ryanair de cerrar su base en Lavacolla y abandonar Peinador. A la cita, convocada por la Dirección General de Aviación Civil, están convocados representantes de los concellos de A Coruña, Vigo y Santiago, además de la Xunta de Galicia, Aena y agentes económicos.
En representación de la capital acudirá la alcaldesa, Goretti Sanmartín, acompañada por la concejala de Turismo, Míriam Louzao. La postura del gobierno local compostelano será la que viene defendiendo desde hace meses: la necesidad de diseñar un plan estratégico que permita la coordinación de las tres terminales gallegas y de esta manera competir con los aeropuertos de Oporto y otras comunidades del noroeste peninsular.
En conversación con EL CORREO GALLEGO, Míriam Louzao señala que desde su punto de vista la solución pasa por una especialización de cada aeropuerto: «Cremos que o principal é sentarnos nunha mesa a analizar a situación, e ver as potencialidades que podería ter cada aeroporto, porque entendemos que unha solución pasa pola especialización de cada un dos aeroportos», sostiene Louzao, antes de apuntar que urge estudiar «as características que temos, entendelas como un sistema aeroportuario e ver en que se pode especializar cada un deles. E iso, evidentemente, temos que facelo nunha mesa os concellos da manda Xunta e Aena. Non hai outra forma de facelo, independentemente de quen goberne cada un dos concellos ou na Xunta en cada momento. Nós prestámonos a facelo da maneira máis xenerosa».
Louzao defiende que Aena «tamén ten unha responsabilidade porque, por exemplo, non tema das taxas é certo que o aeroporto de Santiago queda nunha situación de inferioridade no momento que pasou dos 3 millóns de pasaxeiros e se quedou sen a bonificación das taxas que si teñen os outros aeroportos galegos e todos os demais que nos rodean».
Este hecho provoca que «esteamos quedando nunha situación de inferioridade ao respecto de poder atraer, manter as rutas... Por iso tamén entendemos que Aena ten que facer un estudo da situación do aeroporto Santiago, que ao final queda coma nun limbo no medio, porque non é dos aeroportos pequenos, pero tampouco é dos máis grandes».
Preguntada sobre el tira y afloja que se traen los concellos y la Xunta sobre quién debe liderar la coordinación, Louzao reconoce que «é unha situación bastante irresponsable e entendo que como administracións non debemos de seguir neste punto de botarnos as culpas uns aos outros, porque mentres o que está sucedendo é que o noso aeroporto pasa por unha situación moi complicada da que se está beneficiando, evidentemente, un aeroporto de fóra do país». Al respecto, defiende que la Xunta debe implicarse porque la coordinación de las terminales no es una cuestión que afecte exclusivamente a los concellos en los que se localizan, sino al conjunto de la comunidad galega: «Isto é unha cuestión de país, que afecta a todo país, a todo o territorio, ás comarcas; e polo tanto entendemos que a Xunta é que ten que estar nesa mesa», remarca, a la vez que añade que «estamos a falar da conectividad do conxunto de galegos e galegas, das empresas galegas e das universidades galegas. Non estamos falando dun interés dun concello en concreto».
Con respecto a las negociaciones que desde Raxoi se llevan a cabo para tratar de abrir nuevas rutas en Lavacolla, la concejala de Turismo señala que «nos reunimos todas as semanas con aerolíneas e estamos facendo un traballo intenso». Con esto, dice echar en falta «que non se faga ese traballo por parte da Xunta porque insisto que non é un traballo que tiveramos que facer nós. A ninguén se lle escapa que estamos nunha situación complicada porque o aeroporto vai pechar no vindeiro ano durante moitas noites e, en concreto, durante o mes de abril. É evidente que agora xa estamos falando de posibles novas rutas para despois de abril». Las negociaciones, explica, se están llevando con compañías que ya operan en Lavacolla y otras que no.
