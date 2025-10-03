Un restaurante de Santiago se cuela entre los favoritos del National Geographic para octubre
La prestigiosa publicación lo define como uno de los restaurantes imprescindibles de la capital gallega, ideal para visitar en otoño
La gastronomía de Santiago no deja de acaparar el foco mediático. Si hace unos días la Guía Michelin incluía entre sus recomendaciones a Con Culler, ahora es otro restaurante compostelano el que ha sido seleccionado. Esta vez, entre los favoritos del National Geographic para comer en octubre.
Con los mejores callos del mundo, la mejor croqueta de jamón, una Estrella Michelín y un Sol Repsol: el restaurante Simpar no tiene techo.
Qué destacan sobre Simpar
Sobre Simpar (rúa do Vilar, 47), la prestigiosa revista lo define como uno de los restaurantes imprescindibles de Santiago. Bajo la batura de Áxel Smyth y Claudia Merchán, dos cocineros de gran renombre que fueron galardonados, entre otros, con el premio Cocineros Revelación en Madrid Fusión de este 2025, Simpar no deja de sumar adeptos. No es para menos.
En cuanto a su propuesta, que gira en torno a los productos de temporada, la califican de "fresca, joven y profundamente gallega", donde reinan la "innovación y la creatividad", que se ponen al servicio de una "puesta en escena elegante y divertida". Destacan, finalmente, su cuidada selección de vinos, que hacen del maridaje "otro de sus grandes atractivos".
