Santiago y Luis Zahera regresan hoy a Netflix con una comedia rural muy ‘Animal’ llena de retranca gallega

Santiago y el compostelano Luis Zahera regresan este viernes al catálogo de Netflix con una de las nuevas grandes apuestas de la plataforma roja, Animal, una comedia rural que pretende conquistar al público a base de humor y retranca gallega.

Eso sí, en esta ficción que vuelve a poner el foco en la situación que atraviesa el campo también tienen cabida temas como el amor, los conflictos y la brecha generacional, entre otros. «Es una comedia con un tono muy diferente, muy fácil de ver para toda la familia, con personajes muy humanos con los que nos podemos sentir muy identificados y que lanza un mensaje superbonito del amor por los animales», señala a EL CORREO GALLEGO la actriz madrileña Lucía Caraballo (No me gusta conducir, Perdiendo el juicio).

«También se puede ver el conflicto generacional entre una persona que ya va para los 60 años y una joven, el conflicto de lo urbano contra lo rural en clave de comedia y cómo es la vida, con sus conflictos, sus amores, sus desgracias y sus sinsabores. ¡Y que está rodada en Galicia!», añade el compostelano Luis Zahera (Entrevías, Vivir sin permiso), el otro gran protagonista de la serie.

Ambos se ponen en la piel de Antón (Luis Zahera) y Uxía (Lucía Caraballo). El primero es un veterinario rural gallego de muy malas pulgas que, ante la crisis que atraviesa el mundo del campo, se queda sin clientes porque sus vecinos ya no pueden pagarle. La segunda, además de ser la sobrina de Antón, es la optimista directora de una tienda-boutique para mascotas con más productos gourmet que un supermercado que da respuesta a las plegarias de su tío al ofrecerle un puesto de trabajo.

El ofrecimiento lleva a Antón hasta la ciudad de Santiago, concretamente hasta el polígono de Costa Vella, donde se ha llegado a pintar el exterior de una nave para decorar la entrada principal de la tienda-boutique para mascotas dirigida por Uxía. Su nombre, por mucho que a la mayoría de personajes no les entre en la cabeza, no es otro que Kawanda.

Luis Zahera en 'Animal', la nueva serie de Netflix rodada en Santiago y alrededores / Netflix

Allí, Antón pronto se arrepiente de su decisión de aceptar el trabajo, y es que entre peluquerías caninas, consultas para hámsters y dueños más exigentes que sus propias mascotas, el inflexible veterinario de muy malas pulgas acostumbrado a tratar animales de granja descubre que sobrevivir no es una tarea fácil. Prueba de ello son los problemas que le plantean sus nuevos clientes, como la propietaria de un conejo cuya preocupación es que su mascota ya no ve con ella «las películas de los sábados» o el dueño de un perro que llega a asegurar que su animal de compañía «es disléxico». Y estos son solo algunos ejemplos.

Una serie de Netflix rodada en Santiago y alrededores

La serie –producida por Alea Media y dirigida por Víctor G. León (Selfie, Vete de mí, Más pena que gloria, Vota Juan) y Alberto del Toro (El otro lado, Malnazidos)– cuenta con nueve episodios de una duración media de 30 minutos rodados entre los meses de enero y abril de 2024 en la capital gallega y zonas de su área de influencia como Dioño (Touro), Pontemaceira, Arzúa, Teo y Vedra, localidades que dan vida en esta nueva serie a Topomorto, el pueblo ficticio del personaje al que interpreta un Luis Zahera «encantado de volver a rodar en casa» aunque la humedad de la zona y su artrosis no le han permitido disfrutar al máximo de «grabar del tirón» en Compostela «una década después».

Lucía Caraballo, en un fotograma de 'Animal' / Netflix

Quien sí lo ha hecho ha sido la madrileña Lucía Caraballo, que no solo se ha enamorado de Santiago –ciudad en la que su abuelo estudió Derecho–, sino que se ha «tirado a la piscina» con esta serie, especialmente con el acento gallego. Todo ello bajo el asesoramiento del lingüista y actor Federico Pérez Rey aunque no ha sido la única ayuda que han tenido los protagonistas para llevar a cabo algunas escenas de la serie, y es que tanto Luis Zahera como Lucía Caraballo recibieron consejos de un veterinario real para tratar con algunos animales en determinados momentos de la serie.

Reparto de 'Animal', la nueva gran apuesta de Netflix

Junto a Luis Zahera y Lucía Caraballo, también podremos ver a actores como Antonio Durán Morris (Fariña) o Carmen Ruiz (Amar en tiempos revueltos).

Los intérpretes Luis Zahera y Lucía Caraballo, en una escena de ‘Animal’. | Netflix / Netflix

Además, intérpretes de la talla de Pepo Suevos (Fariña), Covadonga Berdiñas (O sabor das margaridas), Nuno Gallego (Clanes, Olympo), Sergio Abelaira (La viuda negra), Adrián Viador (Vivir sin permiso) y Nacho Peña (Zorro), entre otros, completan el reparto de Animal, una comedia con la que la plataforma roja pretende conquistar al público a partir de este viernes con su encanto rural y, sobre todo, su retranca gallega.