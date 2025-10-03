Solo la mitad de los suelos que Raxoi sacó a la venta para construir vivienda protegida reciben ofertas

La venta de cuatro parcelas de suelo municipal para construir vivienda protegida ha recibido una respuesta desigual por parte de los promotores inmobiliarios. Sólo para dos de ellas se han presentado ofertas en el concurso abierto por el Concello de Santiago a principios de agosto. La mesa de contratación propone declarar desiertos los otros dos lotes. Con la operación, Raxoi pretendía ingresar 6, 150 millones de euros, pero finalmente sólo se recibirán algo más de dos millones de euros.

El procedimiento de venta de suelo municipal persigue un doble objetivo. De un lado, los promotores que se hagan con los terrenos tendrán que destinarlos a la construcción de vivienda protegida. En las cuatro parcelas se estimaba que podrían construirse 152 pisos. En las dos por las que se puja hay espacio para 72 viviendas. Por otra parte, con el dinero recaudado Raxoi piensa invertir en la compra y rehabilitación de inmuebles, con la idea de que la vivienda protegida llegue también a las zonas más céntricas de la ciudad y no sólo a la periferia.

Zona de O Restollal

Los dos suelos que han despertado interés se sitúan en una de las zonas que ha aglutinado el crecimiento urbano de Santiago en los últimos años, el Restollal. La parcela que configura el lote tres se ubica en Tras Paxonal (entre las calles Josefa Iglesias Vilaverde y Manuel Ceruelo) mientras que el lote cuatro está en Agustín Sixto Seco. Construcciones Ruafer ha presentado las dos ofertas más altas por ambos suelos. En la puja por el lote tres compite con Granmazá Sociedade Cooperativa Galega y en la del lote cuatro con Portosur Sociedade Cooperativa Galega. Son las tres promotoras que aspiran a hacerse con las fincas de titularidad municipal.

Las ofertas

La parcela de Tras Paxonal es la de menor precio de las ofertadas. Tiene una superficie de 1.250 metros cuadrados y una edificabilidad que supera los 4.000. Estaba valorada en 745.502 euros y pueden construirse 33 viviendas. Ruafer mejora la oferta hasta 763.000 euros, mientras que Portosur se presentó a la puja por 761.000.

La otra finca de la calle Sixto Seco abarca una extensión de 1.280 metros cuadrados, edificabilidad de más de 4.500 metros para un máximo de 39 viviendas y su valoración asciende a 1.278.000 euros. Ruafer vuelve a presentar la mejor oferta con 1,407 millones frente a los 1,301 de Granmazá.

El proceso

Tras revisar los cálculos de las puntuaciones obtenidas, la mesa de contratación tiene aún que proponer a los adjudicatarios de los distintos lotes antes de que el Concello pueda vender el suelo de titularidad municipal. El contrato incluye un criterio de eficiencia energética a la hora de valorar las ofertas, con el que se busca promover «la utilización de soluciones constructivas que reduzcan el impacto de la construcción tanto en la fase de ejecución como en la fase de utilización dos edificios», explicó la portavoz del Gobierno local, Miríam Louzao, cuando anunció la venta de las parcelas. En su oferta Ruafer compromete un certificado Passivhaus Classic y las otras dos cooperativas optan por un Passivhauss Premium.

No hay interesados

Los solares situados al norte de la ciudad no han despertado interés entre los promotores. La parcela de mayor valor constituye el lote 2. Se encuentra en la zona de A Muíña, en la Rúa da S.D. Compostela. Su tasación es de casi tres millones de euros, cuenta con una superficie de 3.630 metros cuadrados y una edificabilidad que supera los 7.000 metros cuadrados. En el terreno podrán levantarse un máximo de 62 viviendas. El lote 1 lo conforma una parcela localizada en As Cancelas, en la Rúa Vicente Risco, y que se integra en el proyecto de compensación del Camino Francés. El solar tiene una superficie de 1.290 metros cuadrados, una habitabilidad de más de 2.000, y se estima que puede albergar 18 viviendas. Salió a la puja con una valoración de 1.163.760 euros.

Empresa municipal

El dinero de la venta del suelo podría servir para dotar de fondos a la futura empresa municipal de vivienda. El Gobierno de Goretti Sanmartín puso en marcha en abril de 2024 una comisión para crear esta entidad que tendrá como principal cometido la rehabilitación y recuperación del patrimonio inmobiliario para ofrecerlo a la ciudadanía como vivienda protegida. Pero por el momento no se han completado los pasos necesarios para la constitución de la empresa.

En julio, la socialista Marta Abal recriminaba el retraso y recordaba que 1.500 personas demandan un piso a precio tasado en la capital gallega. Raxoi explicó entonces que para poder realizar los trabajos previos para la constitución de la empresa pública se había recurrido a una entidad privada. El contrato fue revocado dado que no se cumplieron los plazos. La compañía tenía que elaborar los documentos preparatorios necesarios para elaborar la memoria justificativa, realizar un estudio económico -que garantizase la sostenibilidad financiera para la corporación-, o presentar un análisis que justificase la creación de una sociedad mercantil pública de titularidad municipal como fórmula más eficiente. Todo este trabajo todavía no se ha realizado.