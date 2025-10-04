Do Festival 'Galicia Ilusiona' ao Show de Celi en Cancelas: sete plans para este sábado en Santiago
Programación para toda a familia con Celi en As Cancelas
ESPECTÁCULOS. O Centro Comercial As Cancelas ofrece esta tarde, a partir das 19 horas, un novo espectáculo integrado na súa programación El show de Celi, en honor da mascota da área comercial.
Desta volta, a segunda planta do establecemento será de novo o escenario dun espectáculo familiar, e especialmente pensado para os máis cativos da casa, a cargo de Gema e Charly.
Trátase do show La vuelta mágica al mundo, unha proposta de maxia na que os artistas percorren países imaxinarios facendo tamén trucos visuais.
Tato López, en directo na Casa de la Troya e con artista convidada
CONCERTO. O Museo Casa de la Troya e a Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos -entidade que xestiona o museo- promoven para as 20.30 horas deste sábado un concerto do músico Tato López.
O tamén responsable da escola de música Casa da Trova (Rúa dos Basquiños), ofrece este espectáculo en directo para o que vai contar coa colaboración de María Ángeles Iglesias e que é de entrada libre até completar a capacidade da sala. O programa é resultado da colaboración entre ambas as ‘casas’.
Depedro en concerto esta noite na Capitol
FIN DE XIRA. Depedro sobe ao escenario da Sala Capitol (Rúa Concepción Arenal, 5) a partir das 21 horas desta noite para deleitar o público compostelán co seu concerto de fin de xira de Un Lugar Perfecto.
Un evento que forma parte dun tour que levou a Jairo Zavala (Depedro) polos cinco continentes e con citas particularmente especiais en México ou Brasil.
A maxia de ‘Galicia Ilusiona’
MAXIA. A partir das 17.30 horas dá comezo no Auditorio de Galicia o Festival ‘Galicia Ilusiona’. Un show para o que se seleccionaron algúns dos mellores e máis premiados ilusionistas do mundo.
Presentado por Mago Murphy, contará con David Burlet (Francia), Nacho Samena (Galicia) ou Seimei (Corea).
Contacontos para os máis pequenos
CONTOS. A Biblioteca Pública Ánxel Casal de Santiago continúa coa súa programación infantil para este mes de outubro e faino cunha sesión dedicada a cativos de a partir de 4 anos.
Será ás 12 horas desta mañá, co contacontos Vai de bechos, relatado para as crianzas pola súa autora, a narradora Charo Pita.
Musicais dos 80 e os 90 no Teatro Compostela
MUSICAL. O Teatro Compostela (Rúa Valle Inclán, 6) acolle a partir das 20.30 horas o espectáculo El musical de los 80s a los 90s.
A compañía On Beat achega con este show a Santiago «o mellor musical ochenteiro do momento, no que o público compartirá a experiencia das personaxes, cantando, bailando e sendo cómplice de cada un deles».
No escenario o mellor pop español e éxitos internacionais.
Festival Imperdible de improvisación
FESTIVAL. Santiago de Compostela é a cidade elixida para celebrar a edición 2025 do Festival Imperdible de improvisación.
Para hoxe, o escenario é o Auditorio Abanca (Rúa do Preguntoiro) e subirán ao escenario El Absurdo (da compañía galega TheMomento) e El abrevadero de Kant (da portuguesa Instatâneos). As entradas están dispoñibles a partir de 16 euros.
