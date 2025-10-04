O canto coral faise coa praza do Obradoiro
Alumnado do IES Antonio Fraguas e doutros tres centros españois reuniuse na principal praza da cidade para pechar o Encontro Coral EScolar sobre Benestar Emocional. Fragmentos de cinco temas tradicionais e clásicos e coreografías inundaron de música por uns minutos o centro da cidade vella
A música coral tomou este venres a Praza do Obradoiro da man do alumnado de Bacharelato do IES Antonio Fraguas, acompañado por estudantes doutros centros de Murcia, Ávila e Ciempozuelos (Madrid). Douscentos escolares reuníronse ao ritmo de Guajira Guantanamera ou Vai lavar a cara galopín para celebrar a clausura do Encontro Coral Escolar sobre Benestar Emocional, un proxecto colaborativo promovido polo Ministerio de Educación dentro do programa ARCE (Agrupación de Redes de Centros Educativos).
Antes do recital, que comezou ás 12 da mañá, o alumnado foi protagonista dunha recepción institucional por parte de membros da Corporación local compostelá. Despois diso, a música fíxose coa praza para sorpresa e goce de transeúntes, turistas e peregrinos. Os coros interpretaron cinco pezas traballadas ao longo de tres días, con repertorio galego, brasileiro e de creación propia.
IES Fraguas, o anfitrión
O instituto de secundaria Antonio Fraguas foi o centro anfitrión deste penúltimo encontro de corais. Un centro referente na comarca nos estudos de artes escénicas e musicais ao que se uniron por terceira vez o IES Galileo Galilei de Cartaxena (Murcia), o Isabel de Castilla (Ávila) e o Francisco Umbral de Ciempozuelos.
A iniciativa subvencionada cos fondos ARCE, liderouna desta vez a profesora e responsable do coro escolar do IES Antonio Fraguas, Olga Veiga, que explicou a EL CORREO GALLEGO como este proxecto «xurdiu do encontro dos docentes durante cursos de formación realizados nos veráns». Formulada a idea de promover a convivencia do alumnado a través da música, solicitaron a subvención «que non cobre todo o gasto do encontro pero permite que o alumnado viaxe e se encontre».
"É unha experiencia importante, aprendes moitísimo a socializar"
Agora, os coros despídense de Compostela, pero xa teñen fixada unha nova e derradeira cita, será o vindeiro mes de febreiro e o IES Antonio Fraguas, pasaralle o relevo ao Galileo Galilei de Cartaxena.
Aprender a cantar pero tamén a convivir
Esta iniciativa pretende poñer de manifesto «o valor da música como ferramenta educativa para fomentar a convivencia, o benestar emocional e a creación de lazos entre alumnado de diferentes territorios». Obxectivos que aseguran cumplidos alumnos coma Fran ou Olalla, esta última, ausente en Ciempozuelos, ten «moitísimas ganas de ir a Murcia» porque «coñeces moita xente, fas amigos que non vas ver moito pero que che quedan para sempre, é unha experiencia importante, aprendes moitísimo a socializar», asegura.
"Somos moitos e é moi difícil coordinar a tantos rapaces, algúns sen ningún tipo de formación musical"
No apartado musical esta estudante do Antonio Fraguas valora que «os profesores saben moitísimo, aprendes moitas cancións novas e técnica vocal». Unha aprendizaxe que tamén ten en conta Fran que se atreveu a valorar a actuación deste venres no Obradoiro. «Saiu moi ben para o tempo que tivemos para ensaiar, xa que somos moitos e é moi difícil coordinar a tantos rapaces, algúns sen ningún tipo de formación musical». Mais pese a que «conseguir montar as pezas é complicado, pasámolo ben, saíu ben, creo que foi un éxito», asegura Fran sen dubidar.
