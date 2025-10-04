Las orquestas París de Noia y La Fórmula actúan este sábado a media hora de Santiago

El inicio de octubre está marcado por numerosas fiestas en Galicia. Más allá del San Froilán o la Festa do Marisco, en el Área de Compostela actuarán dos de las mejores orquestas en la actualidad este sábado.

Por un lado, la París de Noia, que es el plato fuerte de las Festas de Santa Bárbara de Senra, en Oroso. La popular orquesta será la encargada de amenizar la verbena junto a la Atenas.

Fiestas de Santa Bárbara de Senra 2025 / Facebook

Ya el domingo, la sesión vermú correrá a cargo de la Banda de Ordes y la Orquesta Acordes, que repetirá en la verbena de la noche. Además de la música, también habrá pulpeira.

Por su parte, La Fórmula será la encargada de poner el broche de oro a la jornada de este sábado de las fiestas de Piñeiro, en Ordes.

Su actuación, según informan desde la orquesta a través de redes sociales, está prevista para las 00.15 horas. Antes actuará el Grupo Eureka.

Fiesta de Piñeiro 2025 / Facebook

La Fiesta de San Francisco de Asís finalizará el domingo con la sesión vermú a cargo de la charanga Mekanika Rolling Band.