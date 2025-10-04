Santiago
Sanmartín lémbralle a Bouza que o BNG leva anos pedindo máis fondos pola capitalidade
A alcaldesa recorda que a Xunta segue sen convocar o Consello no que se debería avaliar un incremento de fondos para Santiago
«Non podemos aceptar as críticas do PSOE local, que cuestiona a nosa suposta ‘pasividade’ cando levamos anos na primeira liña desta reivindicación». Con estas palabras, a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín lembraba o traballo realizado para tentar que a Xunta incremente os fondos do estatuto da capitalidade. O día anterior, o secretario xeral dos socialistas de Santiago e deputado, Aitor Bouza, anunciou que lle pedirá ao Goberno galego no Parlamento que incremente a aportación ata os sete millóns de euros.
A través dun comunicado remitido polo grupo municipal do BNG, Sanmartín recorda que o Bloque presentou «propostas claras» para que Compostela cumpra plenamente o seu papel como capital de Galicia e para «demandar un financiamento á altura desta responsabilidade», tanto desde a Corporación municipal como desde o Parlamento galego.
Hai xa vinte anos, un estudo da Universidade de Santiago (USC) situaba en 5,5 millóns de euros a cantidade que debería percibir Compostela pola capitalidade. En 2023, cando o BNG chegou á Alcaldía, encargouse un novo estudo, que se lle presentou inmediatamente á Presidencia da Xunta e que situaba estes custos en 8,6 millóns de euros.
Aumento «claramente insuficiente»
O Goberno autonómico estabeleceu para 2025 unha achega de 2,6 millóns de euros, o que supuxo unha suba do 10% . «Unha cifra claramente insuficiente para cubrir os custos xerados polos servizos que acolle a cidade para o conxunto do país», sinala a alcaldesa. O BNG lembra que a cantidade levaba conxelada desde o seu estabelecemento en 2002, e incluso sufriu rebaixas, incumprindo os compromisos adquiridos polo daquela presidente Manuel Fraga e o previsto no Lei do Estatuto de Capitalidade.
Na primeira e única reunión co presidente da Xunta, o 2 de outubro de 2023, a alcaldesa Goretti Sanmartín presentou este asunto como prioridade para Compostela e Alfonso Rueda comprometeuse a revisar a contía e convocar, como marca a lei, o Consello de Capitalidade antes de finais dese ano. O Goberno da Xunta «non cumpriu con este compromiso» e segue sen haber data para fixar unha xuntanza na que negociar unha posible suba, sinalan os nacionalistas.
«O cativo incremento duns 300.000 euros acordado polo Goberno da Xunta non satisfai as necesidades nin é unha resposta aceptable para o BNG e as súa reiterada reivindicación nesta materia. Con todo, é moito maior que o resultado da pasividade que nesta cuestión manifestou o PSOE en toda a súa longa traxectoria de goberno compostelán», censura o BNG. O xoves foi Bouza quen acusou de «pasividade» á alcaldesa. «Se o presidente da Xunta non cumpre, é unha exixencia da máxima representante da cidadanía de Compostela facer todo o posible, todo o necesario para que realmente se cumpra ese compromiso, esa promesa do presidente da Xunta», subliñou o líder dos socialistas composteláns.
«Estratexia oportunista»
Os nacionalistas consideran que o discurso de Bouza «é máis unha estratexia oportunista que oculta a falta de compromiso real e de continuidade na defensa desta cuestión por parte do PSOE». Desde o BNG «instamos ao PSOE a que deixe de dispersar responsabilidades e a que colabore para conseguir unha solución que beneficie a Santiago».
Ademais, o Bloque denuncia que o Executivo galego «segue a demostrar un desprezo claro por Compostela, cunha achega económica insuficiente, a falta de resposta ás demandas municipais e o uso partidista dos recursos públicos». Outras cidades «reciben moito máis financiamento polo sobrecuste que lles supón ser capital», engade o BNG. Pamplona, por exemplo, conta con 6 millóns; Logroño, 13 e Zaragoza 8.
«O BNG continuará defendendo os intereses de Santiago de Compostela, porque entendemos que ser capital non é só un título, senón un compromiso que debe traducirse en financiamento real e accións concretas», conclúe Goretti Sanmartín.
- Un profesor de la USC reconoce haber estafado 9.500 euros a la universidad mediante el cobro de facturas falsas
- La Guía Michelin destaca un restaurante de Santiago entre sus recomendaciones del mes de septiembre
- Los alumnos del IES Rosalía de Santiago, en pie de guerra: «Queremos salir a la Alameda en el recreo»
- Un recuerdo para 'Juan, o cego': una foto suya se viraliza en redes con cientos de comentarios nostálgicos
- Santiago apuesta por el verde: así transformará el Monte Viso el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
- El monte Pedroso de Santiago estrena zona de descanso y auditorio al aire libre: ‘O Sesteadoiro»
- Cercanías en Santiago: la quimera de un tren sin vías ni apeaderos
- Santiago se echa a la calle para protestar por la detención de la Flotilla a Gaza