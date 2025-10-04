A SELIC pon o foco na socialización ao redor do libro
Abre as súas portas na Quintana dando paso a dez xornadas cunha ampla programación
A Semana do Libro de Compostela (SELIC) 2025 abriu este venres as súas portas, dando paso a dez xornadas de conversas, concertos, recitais, obradoiros e paseos coa literatura, a lectura e o libro no centro. O acto de apertura correu a cargo da poeta e editora Antía Otero, e tivo como escenario a praza da Quintana, que reúne a editoras, librarías e artistas para amosar as súas edicións máis recentes.
Este ano, a SELIC pon o foco na comunidade lectora e na socialización ao redor do libro. «A programación concibiuse tendo presente a literatura de proximidade, outros xeitos de lectura como o libro adaptado en literatura fácil e braille, e tendo en conta actividades con formato híbrido», indicaron dende Raxoi.
No acto de apertura, antes da intervención da poeta e editora Antía Otero, participou a alcaldesa, Goretti Sanmartín, quen asegurou que «esta SELIC de outono está tomando as prazas», en referencia á lectura previa que tivo lugar o pasado domingo no Obradoiro e aos 10 días en que as editoras e librarías exporán as súas novidades na carpa instalada na praza da Quintana.
O programa desta edición inclúe a presentación da obra gañadora do Premio Selic, que este ano é Sarela, de Marga Tojo, e que está prevista para este sábado ás 13h, nunha conversa da autora con Quico Cadaval, e que presentará o editor Paco Macías. Neste apartado, tamén destacan os roteiros pola cidade que este ano percorrerán os camiños dos personaxes da obra Doentes, de Roberto Vidal Bolaño, da man de Teatro de Ningures; os camiños da Revolución de 1846 da man do filólogo e investigador Xurxo Martínez. Da man de Henrique Alvarellos percorrerase a Compostela de Lorca cando se fan os 90 anos da publicación dos Seis poemas galegos. Tamén haberá un percorrido pola Compostela de Wharton e Hemingway da man de Irmás Cartoné.
A SELIC 2025 concíbese como unha ponte entre o tecido editorial da cidade e os lectores e lectoras, nun formato que permite descubrir novidades, coñecer autoras e gozar da literatura con todos os sentidos. Entre as entidades participantes figuran editoras como Através, Hugin e Munin, Irmás Cartoné, Alvarellos, Cuarto de Inverno ou Rodolfo e Priscila; librarías de referencia como Lila de Lilith, Pedreira ou Numax; bibliotecas como a Ánxel Casal e a Xosé Saramago; e institucións como o Consorcio de Santiago, a USC ou o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
Programación
A programación da SELIC 2025, que reúne voces tan diversas como Andrea Nunes Brións, Eli Ríos, Gemma Ruiz Palà, Teresa Moure, Faia Díaz, Eva Veiga ou Roberto Enríquez (Bob Pop) entre moitas outras, combina presentacións de libros, conversas literarias, concertos, obradoiros creativos e paseos temáticos.
Ademais, mantén o seu carácter próximo e accesible, con entrada libre a todas as actividades e posibilidade de inscrición o mesmo día para obradoiros e paseos. A programación inclúe propostas para todos os públicos, desde o máis novo ata o adulto, e combina diferentes xéneros e linguaxes artísticas.
