Axenda cultural: Que facer hoxe, 5 de outubro, en Santiago?

Martiño Noriega, Lucía Aldao o Patricia A. Janeiro, en la Selic

LITERATURA. La Semana do Libro en Compostela (Selic) llega esta jornada cargada de propuestas. Si ayer fue la escritora Marga Tojo, ganadora del premio Selic de la edición pasada la encargada de presentar su novela, hoy estará el exalcalde compostelano Martiño Noriega (18.00 horas, Praza da Quintana) para protagonizar un encuentro con los lectores sobre su obra Os médicos tamén enferman.

Entre la programación, destaca también la cita con Lucía Aldao y Patricia A. Janeiro a las 19.00 horas para hablar de dos libros clásicos del siglo XX.

Festival de improvisación en la Capitol

ESCENA. El Festival Imperdible de Improvisación programa hoy doble sesión en la Sala Capitol. A las 20.00 horas se subirá al escenario la compañía gallega As Teimas para estrenar la obra Corpiño.

Después será el turno de los colombianos Acción Impro, que representará La otra percepción, una obra con altas dosis de humor negro y drama.

Música a la luz de las velas y conciertos en Crechas y Arume

PROPUESTAS. La oferta musical en la capital gallega es variada este domingo. Hay dos citas de Música a la luz de las velas, del cuarteto Novecento. Ambas serán en el Pazo de San Lourenzo con entradas a 21 euros. A las 19.00 horas se interpretarán las Cuatro Estaciones de Vivaldi y a las 21.00 se realizará un tributo a Hans Zimmer.

A la misma hora en las Crechas será el turno del habitual concierto de jazz del trío Sumrra (10 euros) y en el Arume con entrada inversa actúan Pio K & Iván Barreiro (21.30h).

Salón de minerales en Área Central

FEIRA. El Outlet Área Central celebra este fin de semana la primera edición del Salón de minerales, fósiles y joyería.

El centro comercial ha decidido ofrecer a sus clientes un pequeño adelanto de la feria de minerales que se celebra en marzo desde hace once años.

Nuevo pase de lo último del Centro Dramático

TEATRO. Nuevo pase de A Serie Clopen en el Salón Teatro. Con dirección de Pablo Reboleiro, la última producción del Centro Dramático Galego reflexiona desde el circo sobre los retos que la juventud debe afrontar en estos tiempos de incertidumbre. La cita es a las 18.00 horas con entradas desde 6 euros.

‘A serie clopen’ en el Salón Teatro / Cedida

'Nemo', en el Teatro Compostela

El Teatro Compostela, (antiguo Lasalle) propone esta tarde un espectáculo familiar, Nemo el musical, una aventura bajo el mar .

La cita es a las 17.00 horas con entradas a la venta desde 17,6 euros. La duracción de la obra es de 70 minutos.