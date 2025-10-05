La ‘cantera’ de las matemáticas gallegas inicia el curso en Santiago

Nueve alumnas y 16 alumnos de entre 12 y 13 años participarán cada sábado del curso académico en el Programa Estalmat-Galicia que ayer empezó en la Facultade de Matemáticas de la Universidade de Santiago (USC). Esta iniciativa, que va ya por su décimo octava edición, busca estimular el talento matemático de los jóvenes con sesiones presenciales en el centro compostelano.

El grupo participó ayer junto con sus sus familias en la apertura del curso, que presidió la vicerrectora de Política Científica de la USC, Pilar Bermejo Barrera, y en la que participaron también el decano de la Facultade, Alberto Cabada Fernández; la presidenta del Programa, Elena Vázquez Cendón; la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo Queijo; la diputada de Política Social, Educación e Mocidade de la Deputación da Coruña, Mª del Mar García Vidal; y Carlos Vaquero Cervino, docente de matemáticas en secundaria en el IES de Coruxo en representación del profesorado que motiva al alumnado a presentarse a las pruebas. La presentación de la 18ª promoción le corresponde a la coordinadora de las familias de Estalmat-Galicia, Mª Trinidad Pérez López, del IES Antón Fraguas.

Campamento matemático

Después de la apertura, el alumnado se marchó a un campamento matemático en el Albergue de Ecoturismo Alvarella-Concello de Vilarmaior de A Coruña con actividades con omnipoliedros, construción de cúpulas de Leonardo, un concurso de fotografía matemática, paseos matemáticos y puzles; una oportunidad para conocer también la experiencia de estudiantes que ya pasaron por el programa.