Crónica social compostelana | Visita a la Comunidad Navarra con Viajes Tambre

Visita a la Comunidad Navarra con Viajes Tambre

Presentación en ASANOG de 'As historias da historia de Compostela'

Celebración de premios en La Peña O Grilo de Padrón

Foto del grupo de Viajes Tambre en Elizondo (Navarra)

Foto del grupo de Viajes Tambre en Elizondo (Navarra) / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

De la mano de Viajes Tambre, que llevó a cabo toda la organización del trayecto, un nutrido grupo de viajeros tuvo la oportunidad de disfrutar de un periplo de 5 días por la Comunidad Foral de Navarra, haciendo cuatro noches en Pamplona y visitando, además, la población francesa de Saint Jean Pied de Port y las capitales de Logroño y País Vasco. También visitaron lugares como Olite, Ujué, Foz de Lumbier, Saint Jean Pied de Port, Roncesvalles, Cueva de Zugarramurdi, Elizondo y el Valle de Baztán.

Presentación en ASANOG de 'As historias da historia de Compostela'

Verónica García, José Mª Fandiño, Adolfo Enríquez, José María Fernández y Pilar Alcalde en la presentación del libro en la sede de ASANOG

Verónica García, José Mª Fandiño, Adolfo Enríquez, José María Fernández y Pilar Alcalde en la presentación del libro en la sede de ASANOG / Lucas Mariño

El miércoles tuvo lugar en la sede de la Asociación de Cáncer Infantil y Juvenil de Galicia (ASANOG) la presentación del libro As historias da historia de Compostela. Un acto muy especial que reunió a su autor, José Mª Fandiño Fernández, al fotógrafo Adolfo Enríquez y a José María Fernández, de Joyería Jael.

Desde ASANOG señalaron que "esta iniciativa es muy importante para la asociación porque nos ayuda a seguir acompañando a las familias que pasan por un cáncer infantil y solo podemos agradecer a todas las personas colaboradoras que lo han hecho posible". José María Fernández, de Joyería Jael y expresidente de ASANOG, destacó que "este libro es una muestra de solidaridad con los niños pacientes de cáncer y de generosidad por parte de su autor y de las empresas que participan en la edición".

Celebración de premios en La Peña O Grilo de Padrón

Los peñistas de O Grilo durante la comida de fraternidad celebrada en Padrón para disfrutar los premios de las quinielas y loterías

Los peñistas de O Grilo durante la comida de fraternidad celebrada en Padrón para disfrutar los premios de las quinielas y loterías / Cedida

No es fácil encontrar en Galicia una peña de loterías con siete décadas de historia. Hay que ir a buscarla a O Grilo, en Padrón, donde José Manuel y su hijo Óscar mantienen viva esta tradición.

Para disfrutar los premios, los peñistas se reunieron hace unas lunas para compartir mesa y mantel. No faltó la buena cocina ni el buen vino.

Crónica social compostelana | Visita a la Comunidad Navarra con Viajes Tambre

Crónica social compostelana | Visita a la Comunidad Navarra con Viajes Tambre
