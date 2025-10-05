«Lorca es un ser con mucha luz, tiene tanta luz que todavía sigue brillando»

Rocío Pozo, bailarina, docente y coreógrafa nacida en Madrid, afincada en Canarias y de hondas raíces en Huelva, lidera el elenco de Luna (oda a Federico García), espectáculo de alma flamenca que llega a Santiago el viernes 17 de octubre, al Palacio de Congresos (a las 20 h.; entradas desde 28 euros). Bajo su dirección, está acompañada al baile por Cristina Rivero, al cante por Marta Molaños, con el actor José Antonio González, la guitarra de Yuniel Rascón, el piano de Oliver Curbelo y la percusión de Samuel Medina. Es una producción de la Cía. Flamenca Rocío Pozo - Adelardo Dorado.

¿Cómo llega Lorca a su vida?

Cuando yo tenía como 20 años y empecé a leer El romancero gitano. Por entonces, estaba estudiando flamenco y gracias a ese libro descubrí que había poesías referentes al flamenco y me fui enganchando con varios poemas que él capturó ahí y, desde ese momento, no he dejado de leerle. Y luego ya, cuando formé mi compañía, la tercera obra que hice fue Lorca, Federico García, y ahora Luna, es la segunda obra donde me inspiro en él.

¿Y qué ofrece ‘Luna’ respecto a ese anterior obra sobre Lorca?

Ahora nos hemos inspirado en la luna, que es un elemento recurrente en su obra y hemos intentado transmitir ese misterio y ese simbolismo. También aludo a la parte humana de Lorca, he rescatado algunas cartas personales... porque aparte de un gran poeta y dramaturgo, Lorca me parece una gran persona.

¿Y cómo se plasma a nivel escénico? En el trailer salen elementos como una escalera...

Es una propuesta con dramaturgia, poesía y música en directo, entonces hay momentos donde el actor recita algunos poemas referentes a la luna... Y hay una parte musical donde nuestra cantante, que tiene una voz muy especial, a veces canta poemas y en otros casos es parte de una serie de piezas de flamenco fundidas con su voz... Y la escalera es un elemento que evoca la altura de la luna... Este año, ya presentamos Luna en el Auditorio Mar de Vigo y gustó tanto que ahora nos han llamado para hacer una segunda obra, en este caso, De Jerez a Vigo, el 18 de octubre, justo el día después de actuar en Santiago, y espero que en Santiago ocurra lo mismo, que la gente se emocione, guste y volvamos.

Lorca, década tras década, mantiene su atractivo, ¿por qué?

Lo que tiene Lorca es su profundidad, es una persona muy profunda, muy emocional y, de alguna manera, te llega porque habla mucho de los sentimientos, de las emociones... Era una persona muy avanzada para su época, hablaba mucho de la igualdad, de la cultura y si tienes interés por la cultura, te identificas con él... Lorca es un especialista en emociones y sentimientos. Era un ser muy especial, con mucha luz, tiene tanta luz que todavía sigue brillando... Y Luna es una obra que he tratado de hacer con mucha sensibilidad y mucho respeto hacia el poeta.De hecho, siempre hablo un poquito con él antes de salir al escenario, le digo: ‘Espero que te guste’. Hacemos todo con mucho amor. Representamos esta obra desde 2023 con lo cual está rodada, y hemos hecho mejoras y añadido novedades como una pieza de Manuel de Falla y otra de Granados, y nos ha quedado muy bonito, muy redondo.