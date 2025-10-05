Marchas unificadas
Máis de 50 persoas percorren o camiño da inclusión en Santiago
A Praza do Obradoiro foi o punto de saída e chegada das Marchas Ciclistas Unificadas de Special Olympics Galicia
Compostela acolleu onte unha etapa das Marchas Ciclistas Unificadas, unha iniciativa de Special Olympics Galicia para fomentar a inclusión a través do deporte. A cita reuniu a máis de 50 persoas con e sen discapacidade intelectual que realizaron un percorrido de 16,6 quilómetros, con saída e chegada na Praza do Obradoiro.
A tenenta de alcaldesa, María Rozas, foi a encargada de darlle a saída á proba na Praza do Obradoiro. Ao remate foi a concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, quen recibiu os ciclistas e parabenizou a todos os asistentes pola súa participación.
A directora xeral de Persoas con discapacidade da Xunta de Galicia, Begoña Abeijón, participou na inauguración, onde reafirmou «o compromiso da Xunta coas iniciativas que fomentan o deporte adaptado e garanten a inclusión das persoas con discapacidade». Ademais, recoñeceu o esforzo dos participantes.
O subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde, tamén acudiu e sinalou que «este tipo de citas lembran que a sociedade é máis xusta cando todas as persoas poden participar en igualdade de condicións». Nesta liña, agregou que «o Goberno de España mantén o seu firme compromiso coa inclusión e co apoio a entidades que, como Special Olympics, traballan cada día pola integración real».
Percorridos nas catro provincias
As Marchas Ciclistas Unificadas están celebrando á súa décimo terceira edición como unha cita consolidada que combina deporte e inclusión, promovendo valores de respecto, igualdade e convivencia en toda Galicia. A de Compostela foi a terceira etapa dunha xeira de catro. As marchas rematan hoxe en Vilagarcía de Arousa cun percorrido polas rúas da vila no que se agarda a participación de case 70 persoas. Nos días previos celebráronse etapas en Barreiros e Pereiro de Aguiar.
- Los alumnos del IES Rosalía de Santiago, en pie de guerra: «Queremos salir a la Alameda en el recreo»
- Un recuerdo para 'Juan, o cego': una foto suya se viraliza en redes con cientos de comentarios nostálgicos
- Santiago apuesta por el verde: así transformará el Monte Viso el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
- La alcaldesa de Santiago considera 'decepcionante' la reunión de coordinación aeroportuaria: 'Seguimos repetindo o mesmo
- Santiago capta 8,7 millones de fondos europeos para la transformación del noroeste de la ciudad
- El monte Pedroso de Santiago estrena zona de descanso y auditorio al aire libre: ‘O Sesteadoiro»
- Un restaurante de Santiago se cuela entre los favoritos del National Geographic para octubre
- Santiago se echa a la calle para protestar por la detención de la Flotilla a Gaza