El profesor de la USC más valorado en el ránking de Stanford: «Se están incorporando investigadores jóvenes con mucha fuerza»

«Este reconocimiento es una alegría para mí. Desde que uno alcanza una buena posición, lo difícil es mantenerse ya que, entre otros factores, se va incorporando gente joven que viene con mucha potencia y con mucha fuerza». Con estas palabras valora a EL CORREO GALLEGO Juan José Nieto Roig (A Coruña, 1958), catedrático de Análisis Matemático, el hecho de ser el investigador de la Universidade de Santiago que aparece en la posición más destacada de la lista World`s Top 2% Scientist List de la Universidad de Stanford (Estados Unidos), y en la que se incluyen a 72 personas con trayectoria científica vinculada a la USC.

En la actualidad Nieto Roig se centra en investigación básica de Matemáticas y algunas aplicaciones, y también continúa con algunos modelos de epidemias «que ya estábamos trabajando antes del Covid y que ahora se potenció mucho». Un ejemplo de ello es la propagación de especies invasoras como la avispa velutina u otros seres vivos como las plantas. Y a mayores también pone el foco en «un tema que de cara al futuro puede ser importante». Se trata de la computación cuántica.

Importancia de la docencia

Para el catedrático de la USC la docencia «es fundamental». Siendo consciente de que una gran mayoría de investigadores se centran más en la investigación, asegura que en su caso, «dado mi vinculación con la universidad», su actividad es docente e investigadora al mismo tiempo, junto a otras actividades de gestión. «El contacto con los estudiantes siempre es muy importante para la investigación», reitera. Empezó a dar clase en la Universidade de Santiago con tan sólo 21 años, -acaba de cumplir 67­-, y un año más tarde estuvo dos cursos impartiendo docencia en la Universidad de Texas.

«Dada mi edad soy consciente de que se acerca la jubilación porque a los 70 es obligatoria, pero hay cosas en las que si uno está involucrado y le gustan, probablemente continuaría con ciertas actividades», apunta.

Con todo, y tras ser el mejor valorado de la USC en esta clasificación en anteriores años como en 2021, el catedrático sostiene que «figurar en un ránking de estas características con el sello de la prestigiosa Universidad de Stanford siempre es para tener en cuenta», a lo que añade: «Cuando una universidad como la de Santiago tiene incluidos muchos investigadores de todas las áreas es realmente un prestigio».

Los diez investigadores mejor posicionados de la USC / ECG

Octava edición del ránking

El Ranking of the World Scientists: World’s Top 2% Scientists está considerado como uno de los más prestigiosos del mundo y este año publica su octava edición, tras evaluar la información estandarizada sobre producción científica, citas y otros indicadores bibliométricos de más de 200.000 investigadores de todo el mundo procedentes de universidades, hospitales, centros e institutos de investigación.

Teniendo en cuenta toda la trayectoria del personal investigador, las diez personas con trayectoria científica vinculada a la USC, mejor situadas en el ránking de Stanford son por orden, y seguidos de Nieto Roig: Andrés Baselga, del departamento de Zoología, Genética y Antropología Física); Juan Carlos Reboredo (Fundamentos del Anális Económico); María Josefa Alonso (Farmacología, Farmacia y Tecnología Farmacéutica); Manuel Arturo López (Química Física); Néstor Armesto (Física de Partículas); Jesús Fernando Salgado, decano de la Facultad de Relaciones Laborales (Ciencia Política y Sociología); Jesús Ángel López Romalde (Microbiología y Parasitología); Luis Miguel Botana (Farmacología, Farmacia y Tecnología Farmacéutica) y María Luz Loureiro ( Fundamentos del Análisis Económico).