Una de las víctimas del pitbull de Bando: «Yo me libré, pero mi compañero pudo salir muerto»

Marta tenía la mosca detrás de la oreja porque sabía que ese perro había llegado a Bando, Santiago, después de atacar a sus dueños. Pese a tratarse de un animal de raza peligrosa, no estaba en un canil de seguridad, sino en uno normal, «como en el que puede estar un caniche». El único recinto altamente protegido con el que cuenta el refugio «está ocupado por otro perro de características similares que también intentó morderme hace siete meses», relata la víctima.

La cuidadora procedió este lunes a realizar la limpieza del canil donde se encontraba el pitbull con el respeto que merece un animal con sus antecedentes. «Vi que se abalanzó hacia mí, me quitó de la mano la manguera con la que estaba limpiando, se echó hacia atrás y ya me di cuenta de que algo no iba bien. Menos mal que el instinto me hizo echar la mano rápidamente al cubo de los excrementos, que me sirvió de escudo junto con el carro de la limpieza», explica la mujer entre lágrimas.

Consiguió huir y encerrarse en el propio canil dejando al perro fuera. «Se echó contra el cierre, tenía su cara a pocos centrímetos de la mía», detalla. Aun así consiguió pedir ayuda. «Yo me libré, pero mi compañero pudo salir muerto de allí», remarca la cuidadora en relación al trabajador del refugio que fue atacada por el animal este viernes, resultando herido de consideración en piernas y brazos.

«Así no se puede trabajar», sostiene Marta, que denuncia que pese a haberse denunciado ante la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y el concejal Xesús Domínguez a través del comité de empresa el intento de ataque del pitbull el lunes «no se hizo nada con respecto a este animal y se dejó que se lavase al perro toda la semana en las mismas condiciones». Critica la «inacción» de las «personas que nos dirigen» y lamenta la situación en el Refuxio de Bando: «Cada vez hay más trabajo pero las condiciones son peores; todo es precario».

La cuidadora sostiene que «lo primordial debe ser la seguridad de los trabajadores y en este caso se la han saltado; en ningún momento debieron permitir que nadie más se expusiera a este peligro después del primer incidente».

Por su parte, UGT denunció ayer la «pasividade» del gobierno local, que «ten coñecemento da situación precaria do Refuxio de Bando dende hai meses, e dende este luns sabía da situación perigosa á que se expoñían os traballadores despois de que este can intentase atacar a unha coidadora. Finalmente, houbo que lamentar ese ataque a outro compañeiro. O goberno local o sabía porque se lle enviou un comunicado ao que non nos deron resposta».

La organización sindical considera «inaceptable a inacción tanto destes dous responsables muncipais como da directora do Refuxio, Olalla García, deplorable a súa insensibilidade e indiferencia en relación ás condicións de seguridade das persoas traballadoras e responsabilízaos directamente, pola súa neglixencia, das graves consecuencias sufridas polo traballador afectado polo ataque».

Por eso, avanza que presentará una denuncia «ante a Inspección de Traballo por grave risco para a saúde das persoas traballadoras». Confía en que, «diante da gravidade dos feitos, esta institución interveña con maior contundencia que nas dúas ocasións anteriores en que nos diriximos a ela para tentar corrixir as pésimas condicións que se rexistran neste centro de traballo, a última delas en xaneiro deste mesmo ano, e pola que aínda agardamos resposta».

Los socialistas piden un protocolo para animales peligrosos

El grupo municipal Socialista de Santiago exigió ayer al gobierno local la aprobación inmediata de un protocolo específico para animales potencialmente peligrosos en el Refuxio de Bando, después de que se produjera un nuevo ataque que dejó herido a un trabajador. Se trata del segundo incidente en pocos días, lo cual «evidencia que a situación é insostible». La concejala socialista Marta Abal trasladó el apoyo de los socialistas al trabajador afectado y le deseó una pronta recuperación. «Queremos trasladar o noso apoio e desexar unha pronta recuperación ao traballador afectado, pero tamén queremos reiterar as propostas que fixemos no último padroado», indicó. «Solicitaremos que se convoque de inmediato unha sesión extraordinaria do padroado para aprobar o protocolo», añadió la edil.