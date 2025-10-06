Un huerto en Santiago para evadirse del cáncer: "Ayuda a salir de los bucles en los que te metes con la enfermedad"

Una ingesta abundante de frutas y verduras, así como el mantenimiento de hábitos de vida saludables, son algunas de las principales recetas que los especialistas llevan ya tiempo recomendando como medida de prevención frente al cáncer. Un maridaje que, en el caso del huerto urbano que la AECC tiene en Santiago, va mucho más allá, puesto que principalmente de lo que se trata es de una invitación a que sus participantes puedan evadirse y relacionarse en contacto con la naturaleza.

Al menos así es como lo vive Ángeles Figueroa, quien en conversación con EL CORREO GALLEGO señala que la oportunidad de dedicarse un día a la semana a plantar en el huerto junto a otros usuarios «personalmente me aporta distracción y compañía porque ayuda a relacionarse y a salir de los bucles en los que a veces te metes con las enfermedades». Aclara que en su caso lo que sufrió es el duelo por un familiar con cáncer, y admite que «al principio me costó, mi psicóloga me fue empujando poco a poco porque me costaba mucho salir de casa, relacionarme con la gente» Para ella, que también de la mano de la Asociación Española Contra el Cáncer se había involucrado en otras actividades como el yoga, la opción de cultivar la tierra al aire libre fue muy positiva, ya que «como hay poca gente, durante los primeros meses vas y escuchas, pero al final acabas tomándote un café y los vas conociendo más y entablando amistad con la gente».

No obstante, reconoce que esos lazos, ese salir al exterior tras la pérdida de un familiar no ha sido nada fácil, pero «con trabajo y esfuerzo, y con la ayuda de la asociación, que hace una labor encomiable en todos los aspectos, vas tirando hacia adelante».

"Nos gustaría llegar a más gente"

Ángeles Figueroa es una de las tres usuarias junto al voluntario de la AECC que semanalmente acuden al huerto en estos momentos, si bien como explica Mayka Barreiro, trabajadora social de la entidad, «nos gustaría llegar a más gente en Santiago, donde quizás porque muchos ya tienen huerta propia se decantan por otras actividades». Y es que, como subraya sobre una iniciativa que precisamente para la AECC fue pionera en Compostela, «se trata de fomentar el ejercicio físico, pero también de evadirse y de proporcionar ese momento de coincidir con otras personas en una rutina que a su vez es primordial mantener durante los procesos oncológicos».

Recalca que tanto el resto de actividades impulsadas a través del programa En Rede como el huerto del que pueden disponer por una concesión del Concello de Santiago -al igual que se otorga el permiso a ciudadanos particulares -«funcionan de maravilla y proporcionan la oportunidad de coincidir con otras personas, además de acompañar durante los inicios de los procesos oncológicos, cuando todavía no están establecidos esos vínculos».

Acompañados de un voluntario

Las usuarias de la actividad hortícula, en la que en todo momento están acompañadas por un voluntario con el que deciden el tipo de cultivos de cada temporada, suelen llevar después a sus casas el fruto de su trabajo, si bien en alguna ocasión, y aprovechando que contaban con alguien del sector hostelero, «aprovecharon para organizar una cena».

En cuanto a la variedad de productos que plantan, la selección evidentemente varía dependiendo de la época del año, pero «desde calabazas, calabacines o pimientos, hasta los tomates que están a punto de acabarse», señala Ángeles Figueroa, quien también aclara que según la temporada en la que nos encontremos «hay que estar más pendientes, por ejemplo de si hace falta regar o no».

Colaboración con la AECC

Administrativa actualmente en paro, pero con ganas de volver a incorporarse al mercado laboral porque «hay que empezar a retomar el trabajo, el tiempo libre tampoco ayuda mucho a ello», hace un llamamiento a colaborar realizando donaciones a la AECC porque «sin financiación no se podrían llevar a cabo todas estas actividades ni promover la investigación para seguir avanzando en la lucha contra el cáncer».

Faceta la del respaldo a los investigadores en la que la entidad está muy involucrada y a la que destina numerosos recursos, como los recientemente recaudados en la andaina solidaria de finales de septiembre en Santiago. Una cita que en su cuarta edición consiguió superar el millar de personas participantes.