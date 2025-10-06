Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Máis horas de apertura e máis orzamento: as claves do novo contrato dos CSC de Santiago

O goberno local incrementa un 24% o presuposto, que chega aos 3,4 millóns de euros e divide os pregos en base a tres lotes

Vista exterior del centro sociocultural de A Trisca, uno de los que conforman la red de Santiago

Vista exterior del centro sociocultural de A Trisca, uno de los que conforman la red de Santiago / REDACCIÓN

Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

Os Centros Socioculturais de Santiago estrean nova etapa. O concelleiro de centros socioculturais (CSC), Xan Duro, presentou este luns o contido dos pregos do contrato de servizos, un documento "complexo e moi importante que mellorará a rede de CSC da que xa estamos moi orgullosos", afirmou.

Trátase dun contrato moi agardado e frecuentemente criticado polo PP local en relación coa súa demora e coas condicións do persoal traballador. Este mesmo luns o edil José Ramón de la Fuente denunciaba que "os nacionalistas non escoitan o persoal nin os usuarios". Falaba desta volta en relación coas incidencias do inicio de curso -a pasada semana- no CSC de Santa Marta, onde faltaron profesores. A este respecto Duro asegurou que os problemas están solventados.

O contrato que agora se licita e para o que as empresas que concorran terán 35 días naturais para presentaren as súas propostas, ten un orzamento base de 3.398.323 euros, o que supón unha suba do 24% respecto do contrato anterior, co que tamén difire no número de lotes que saen a licitación, pasando de catro a tres sen perder ningún servizo. "Cada ano investiremos na rede de CSC uns 400.000 euros máis", afirmaba Duro ao indicar que a concesión do servizo estará vixente por dous anos prorrogables outros dous.

Actividades en el exterior del CSC de Conxo, uno de los que integran la red de Santiago

A concesión do servizo dos CSC estará vixente por dous anos prorrogables outros dous / Jesús Prieto

Tres lotes de servizo e máis horas de atención

O primeiro dos lotes que conteñen os pregos refírese á atención ao público, segundo do concelleiro Xan Duro do que se trata é de que algúns dos CSC, coma o do Ensanche ou Vite, funcionen tamén "como punto de atención personalizada" e centro do contacto co barrio no que se localice o CSC.

Para levar a cabo esta misión haberá centros con horario de atención de mañá e de tarde, de luns a venres e sábado pola mañá, aínda que os que acollen un maior número de usuarios e actividades, coma o Maruxa e Coralia da cidade vella tamén abrirán o sábado pola tarde. "Son máis de 19.000 horas, 4.000 por riba do contrato anterior", destacou o concelleiro, que indicou que o orzamento deste lote se sitúa arredor dos 785.000 euros.

O segundo dos lotes refírese á Biblioteca José Saramago da rede de CSC, situada en Vite, un servizo activo dende hai 25 anos que conta von máis de 6.000 usuarios. No novo contrato terá protagonismo a creación da web da biblioteca, coa que se pretende tamén fortalecer a intercomunicación das bibliotecas de centros á hora da realización de préstamos. Neste colector cultural o número de horas de atención ao ano sitúase nas 10.600 e conta cun orzamento de 629.813 euros.

Finalmente, segundo especificou o edil, o terceiro lote condensa o que nos anteriores pregos do contrato estaba dividido en dous servizos. Baixo o epígrafe 'Dinamización e mediación sociocultural', do que se trata é de programar as actividades regulares dos centros, as extraordinarias (coma as que se organizan no Nadal ou no Entroido) e tamén outra "singulares" que a adxudicataria propoña nalgunha data concreta e sobre unha temática de importancia ou especial relevancia no barrio do CSC.

Ademais do xogo e do lecer, este terceiro lote ao que se lle asignan 6.000 horas ao ano, tamén contempla a programación de actividades de informática e vinculadas ao mundo dixital, "algo amplamente demandado, e non pola xente máis moza, senón sobre todo pola xente maior", puntualizou o concelleiro Xan Duro. O orzamento deste terceiro lote ascende a 1,9 millóns de euros.

