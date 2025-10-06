El Patronato del Refuxio de Bando se reúne este martes tras dos ataques en una semana
La víctima del ataque del viernes presenta lesiones severas en piernas y brazos
El Patronato de la Fundación Refuxio de Bando se reunirá este martes 7 de octubre en sesión extraordinaria. En dicho encuentro, se dará cuenta del ataque de un perro potencialmente peligroso a un trabajador del refugio el pasado viernes, que sucedió tras otro ataque del mismo pitbull a una cuidadora el lunes 29 de septiembre. En el orden del día se incluye un punto para tratar los informes veterinarios relativo a tres perros y la propuesta de aprobación de un nuevo protocolo de manejo de animales peligrosos.
El Concello, señala en una nota de prensa, "acompañou desde o primeiro momento o traballador atacado por un can potencialmente perigoso e decidiu convocar de inmediato o padroado para dar conta do ocorrido e doutras decisións".
La víctima del ataque del lunes aseguró a EL CORREO GALLEGO que, pese a tratarse de un animal de raza peligrosa, el pitbull no estaba en un canil de seguridad, sino en uno normal, «como en el que puede estar un caniche». El único recinto altamente protegido con el que cuenta el refugio «está ocupado por otro perro de características similares que también intentó morderme hace siete meses», relata la cuidadora.
«Así no se puede trabajar», sostiene, para denunciar que pese a haberse denunciado ante la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y el concejal Xesús Domínguez a través del comité de empresa el intento de ataque del pitbull el lunes «no se hizo nada con respecto a este animal y se dejó que se lavase al perro toda la semana en las mismas condiciones». Critica la «inacción» de las «personas que nos dirigen» y lamenta la situación en el Refuxio de Bando: «Cada vez hay más trabajo pero las condiciones son peores; todo es precario».
