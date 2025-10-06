Raxoi quiere retomar la reurbanización de Castrón Douro con una inversión de un millón de euros

Raxoi quiere recuperar el proyecto de reurbanización de la calle Castrón Douro, cuyo tramo más bajo sigue pendiente de una reforma que se intentó acometer por primera vez en 2014 y luego en la última fase del mandato de Xosé Sánchez Bugallo, pero que fue paralizado por discrepancias de los vecinos con el último proyecto que se pretendía ejecutar. Tras las elecciones de mayo de 2023, el nuevo gobierno local decidió poner freno a aquel plan y ahora pretende reformularlo con el objetivo de completar el acondicionamiento de la rúa. En todo caso, cabe recordar que el nuevo diseño tendrá como retos salvar el prisma de la red troncal de telefonía ubicado a la altura del número 1 de la calle; y también la accesibilidad a las viviendas, condicionada por diferentes grados de desnivel.

Para darle una vuelta al proyecto inicial el Bipartito sacaba a licitación hace unos meses un contrato para la elaboración de un nuevo diseño. El procedimiento sigue abierto en el Portal de Contratación del Sector Público, pero al menos ya se sabe que han concurrido tres empresas especializadas en arquitectuta y reformas urbanas con la intención de elaborar el nuevo proyecto de reurbanización de la rúa Castrón Douro, cuya situación es de deterioro pese a que tras suspenderse la ejecución del anterior proyecto se procedió a reacondicionar el pavimento de la vía central, el cual estaba gravemente dañado con profundos baches.

Según se desprende de la memoria justificativa del contrato, Raxoi indica que «neste caso atopámonos cunha actuación de especial interese e especialmente relevante, resultando moi importante lograr a maior calidade técnica posible para a obtención dun produto de moi especial calidade acorde coa relevancia do especial interese citado».

Incide en que el tramo que se pretende reurbanizar «é un espazo con protección especial dentro dos ámbitos de protección histórico-artísticos e culturais da cidade histórica de Santiago declarada Patrimonio da Humanidade e do Camiño de Santiago». Además, supondrá «unha inversión total cercana ou superior ao millón de euros», y se considera que «a unificación facilita a súa execución, coordinación e supervisión, e o que é mais importante, minimiza riscos na obtención dun produto da maior calidade posible». El Concello advierte a las empresas que concurren de que «o traballo nestes ámbitos require dunha especial sensibilidade co mesmo e as medidas a adoptar deben ser consecuentes coa imaxe, o carácter e a escala do ámbito mencionado, debendo buscar as solucións que mellor se adapten aos fins perseguidos sen afectar negativamente ás calidades ambientais do entorno e compatibles en todo caso coa súa protección».

El contrato que se licita incluye la redacción del proyecto más la dirección de obra una vez que se ejecute. Los técnicos municipales sostienen que el hecho de que la dirección de obra sea ejecutada por el mismo redactor «asegura a mellor interpretación posible das medidas proxectadas e garante cunha maior porcentaxe de probabilidade a máxima calidade do produto final».

Tal y como recoge el Plan de Acción da Axenda Urbana de Santiago, dentro de la línea de actuación del mismo se propone como objetivo la creación de un un doble anillo en la ciudad. Este proyecto en Castrón Douro pretende, apunta el Concello de Santiago, «aplicar os valores da cidade histórica aos seus espazos periféricos, como unha forma de entender os seus eternos valores asociados (permanencia, sostibilidade, resiliencia demostrada ao longo dos séculos, interdependencia) como os que no futuro poidan rexer a toda a trama territorial urbana e que constituirá a mellor forma de preservar o seu carácter patrimonial».

Dentro de esta línea, se propone la actuación en los dos viales que conectan ambos anillos: las rúas do Hórreo y Castrón Douro y Sar. Raxoi sostiene que ambos ejes son fundamentales para la ciudad y se convierten en vías de importantes trasvases de flujos. El Hórreo, por su parte, permite conectar la intermodal con la plaza de Galicia y, por consiguente, con el casco viejo.

En lo que respecta a este segundo tramo de Castrón Douro, apuntan los técnicos municipales, forma parte de un eje que vincula la ciudad histórica con el anillo de espacios verdes y con la Cidade da Cultura, «o que permite ofrecer novos atractivos turísticos que poidan reducir a presión no centro, e integrar un conxunto patrimonial do nivel da Colexiata de Sar co seu entorno». Esta vía reformada serviría, a su vez, como línea de conexión entre la ciudad histórica y la Cidade da Cultura.

Tres empresas interesadas en el nuevo diseño

Hasta tres empresas han presentado una oferta formal en el proceso de licitación para hacerse con el contrato del nuevo diseño de la rúa Castrón Douro. El Concello ha dotado la iniciativa de un presupuesto máximo de 85.016,52 euros + IVA. La UTE Estudio Técnico Galego e Acota ha presentado una oferta de 69.430 euros, un 18,33% más baja que el presupuesto municipal; mientras que Proyfe está dispuesta a hacer el trabajo por 61.000 euros, un 28,25%. Por su parte, Eptisa presentó un presupuesto de 78.000 euros, un 8,25% por debajo del máximo. Estudio Técnico Galego e Acota es la propuesta que tiene en este momento más puntos para hacerse con la contratación, que tendrá que ser resuelta por la xunta de goberno local. Una vez que sea adjudicado, la empresa escogida tendrá un plazo de 3 meses para la redacción del proyecto, que deberá entregar a Raxoi, para que desde el Concello se ponga en marcha la elaboración de los pliegos y licitación del contrato de obra de reurbanización de la calle.