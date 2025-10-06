Rescatan dos veces por la ventana y en noches consecutivas a una persona mayor que se cayó en su casa en Santiago

La Policía Local de Santiago ha tenido que acudir este fin de semana en noches consecutivas al rescate de una persona mayor que se encontraba indispuesta en su domicilio en la rúa do Hórreo, en la capital gallega. El primer incidente sucedió la madrugada del sábado, al filo de las 05.00 horas, cuando los vecinos llamaron a los servicios de emergencias porque un hombre estaba pidiendo auxilio en el interior de su vivienda. Hasta el lugar se desplazaron varios efectivos que finalmente consiguieron acceder al piso a través de una ventana del patio de luces. También acudieron los Bomberos de Santiago por si era necesario echar la puerta de entraba abajo, pero finalmente no tuvieron que intervenir.

Dentro del piso, encontraron a un varón de avanzada edad que estaba tirado en su habitación. El anciano, que estaba solo en la vivienda, fue trasladado en una ambulancia al hospital Clínico de Santiago para ser sometido a un examen médico. Afortunadamente, no sufrió ninguna herida y tras unas horas en observación fue dado de alta.

Pero la tranquilidad del anciano duraría poco tiempo, puesto que la madrugada del domingo, apenas 24 horas después del primer incidente, volvió a caer en su domicilio. Esta vez la llamada a los servicios de emergencias se efectuó a las 07.14 horas. Los efectivos policiales volvieron a acceder a la vivienda de la rúa do Hórreo a través de la ventana del patio de luces, pero una vez dentro se personó en el domicilio el hijo del afectado. En esta ocasión no se precisó asistencia sanitaria, según se desprende del parte de incidencias de la Policía Local, que ha hecho público este lunes el Concello de Santiago. El hombre también pedía ayuda en esta ocasión porque no conseguía levantarse.