Cortes de tráfico en dúas rúas do casco histórico dende este luns
A circulación quedará restrinxida en Loureiros e Travesa de Fonseca por traballos no pavimento
El Correo Gallego
Dúas rúas do casco histórico permanecerán cortadas ao tráfico a partir de hoxe. Por unha banda, a rúa dos Loureiros vai quedar cortada á circulación dende hoxe ata o luns día 13 de outubro, por mor da reparación do empedrado da calzada. Durante ese tempo queda prohibido aparcar en toda a rúa. A praza das Penas quedará cortada á circulación e permitirase o estacionamento entrando e saíndo dende a rúa de San Roque.
A entrada ao casco histórico realizarase a través da rúa Hospitaliño, polo que se investirá o seu sentido de circulación. Os vehículos que discorran pola rúa dos Xasmíns desviaranse pola rúa da Costa Nova de Arriba cara á avenida de Xoán XXIII. As obras de reparación do firme da rúa dos Loureiros comezaron a mediados de agosto cun prazo de execución estimado de dous meses.
Reparación das lousas na Travesa de Fonseca
Por outra banda, a saída da zona monumental por Travesa de Fonseca permanecerá cortada a vehículos dende o luns 6 ata o mércores 8 de outubro, por mor das tarefas de reparación das lousas do pavimento. O corte producirase despois do horario de carga de descarga, a partir das 12.00 horas, ata última hora da tarde.
O Concello de Santiago prégalle á cidadanía que desculpe as molestias que estas alteracións lle poidan ocasionar.
