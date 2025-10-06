Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El TSXG confirma la pena de tres años de cárcel para el hombre que apalizó a dos peregrinos en Santiago

A uno le propinó patadas en la cabeza y el resto del cuerpo cuando ya estaba inconsciente en el suelo

Juzgados de Santiago.

Juzgados de Santiago. / Antonio Hernández

Arturo Reboyras

Arturo Reboyras

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de confirmar la sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña que condenó a tres años de prisión y al pago de una multa de 240 euros a un acusado de cometer dos delitos de lesiones —unas agravadas y otras leves— al atacar a dos peregrinos de madrugada en Santiago

Según se recoge en la sentencia, el acusado golpeó un vehículo cuando cruzaba la calle y, después, saltó sobre el capó, hecho que fue presenciado por un grupo de peregrinos. El investigado, “muy alterado”, los siguió por la calle gritando que los iba a matar y, cuando el grupo se paró, comenzó a agredir a dos peregrinos. La Sala indica que a uno de ellos le propinó patadas en cabeza y el cuerpo y, al otro, lo lanzó contra un escaparate.

El tribunal, por lo tanto, desestima los recursos de apelación presentados tanto por la defensa del condenado como por la acusación particular. Los magistrados entienden probado que el ataque a una de las víctimas comprometió su integridad, pues le propinó “diversas patadas mientras se encontraba en el suelo, sin conocimiento y sin posibilidades de defensa propia”.

La Sala rechaza la solicitud de condenar al investigado por un delito de asesinato u homicidio en grado de tentativa, pues los hechos que consideró acreditados la Audiencia Provincial “no abonan tal cualificación jurídica”. La sentencia no es firme, pues se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.

