Unha protesta con fundamento

Los alumnos de Bachillerato del IES Rosalía de Castro, en la protesta de ayer por no dejarles salir en el recreo.

Los alumnos de Bachillerato del IES Rosalía de Castro, en la protesta de ayer por no dejarles salir en el recreo. / Antonio Hernández

Santiago Lago Peñas

As protestas do alumnado do IES Rosalía de Castro de Santiago de Compostela pola prohibición de saír do recinto no recreo non son un capricho xuvenil. Teñen fundamento. Estamos a falar dun centro nun edificio histórico, con limitacións evidentes de espazo para acoller a centos de rapaces e rapazas que precisan moverse, airearse e relacionarse. A alternativa, pechalos en patios insuficientes ou corredores ateigados, non favorece nin ao seu benestar físico nin á súa saúde emocional.

O problema non é exclusivo deste instituto, mais aquí maniféstase con especial intensidade. E, como ocorre tantas veces, a solución estrutural sería custosa e levaría anos: novas instalacións, máis espazos, reformas. Ademais, recluílos é unha decisión que choca co sentido común. Estamos a falar de mozos que xa andan sós polas rúas fóra do horario escolar e que, en non poucos casos, en menos dun ano estarán na universidade noutra cidade, vivindo como adultos. Non ten lóxica tratalos como se estivesen en primaria; non o facemos as familias, porque a educación tamén consiste en conceder progresivamente liberdade para aprender a manexarse no Mundo con responsabilidade.

Doutra banda, é certo que a Xunta e a dirección teñen responsabilidade legal; e que non pasa nada ata que pasa. Mais non semella que sexa insalvable. Igual que un neno pode saír de excursión con autorización expresa dos pais, tamén un estudante de bacharelato pode contar cun permiso formal para abandonar o recinto no recreo. Chegar a un modelo seguro é factible: autorización familiar, responsabilidade xurídica clara e sanción exemplar para o estudantado que sen ter o permiso dos seus pais saia do centro. O que cómpre é adaptar a norma á realidade social e as circunstancias e non pretender que sexa a realidade a que se dobre á política pública.

Raxoi quiere retomar la reurbanización de Castrón Douro con una inversión de un millón de euros

Verea propón a construción de vivenda 100 % pública e «parar a mercantilización de solo»

Leslie, cantante de Los Sírex: «Me encontré con Paul McCartney en medio del bis»

«Queremos exportar un nuevo modelo de movilidad de Santiago al resto de Europa»

Unha protesta con fundamento

Un huerto en Santiago para evadirse del cáncer: "Ayuda a salir de los bucles en los que te metes con la enfermedad"

Galicia se solidariza con Palestina en una manifestación con miles de participantes

Alertan de una macropelea con una veintena de implicados en el Ensanche de Santiago: nadie quiso denunciar

