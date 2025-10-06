Tribuna Libre
Unha protesta con fundamento
Santiago Lago Peñas
As protestas do alumnado do IES Rosalía de Castro de Santiago de Compostela pola prohibición de saír do recinto no recreo non son un capricho xuvenil. Teñen fundamento. Estamos a falar dun centro nun edificio histórico, con limitacións evidentes de espazo para acoller a centos de rapaces e rapazas que precisan moverse, airearse e relacionarse. A alternativa, pechalos en patios insuficientes ou corredores ateigados, non favorece nin ao seu benestar físico nin á súa saúde emocional.
O problema non é exclusivo deste instituto, mais aquí maniféstase con especial intensidade. E, como ocorre tantas veces, a solución estrutural sería custosa e levaría anos: novas instalacións, máis espazos, reformas. Ademais, recluílos é unha decisión que choca co sentido común. Estamos a falar de mozos que xa andan sós polas rúas fóra do horario escolar e que, en non poucos casos, en menos dun ano estarán na universidade noutra cidade, vivindo como adultos. Non ten lóxica tratalos como se estivesen en primaria; non o facemos as familias, porque a educación tamén consiste en conceder progresivamente liberdade para aprender a manexarse no Mundo con responsabilidade.
Doutra banda, é certo que a Xunta e a dirección teñen responsabilidade legal; e que non pasa nada ata que pasa. Mais non semella que sexa insalvable. Igual que un neno pode saír de excursión con autorización expresa dos pais, tamén un estudante de bacharelato pode contar cun permiso formal para abandonar o recinto no recreo. Chegar a un modelo seguro é factible: autorización familiar, responsabilidade xurídica clara e sanción exemplar para o estudantado que sen ter o permiso dos seus pais saia do centro. O que cómpre é adaptar a norma á realidade social e as circunstancias e non pretender que sexa a realidade a que se dobre á política pública.
- El profesor de la USC más valorado en el ránking de Stanford: «Se están incorporando investigadores jóvenes con mucha fuerza»
- La alcaldesa de Santiago considera 'decepcionante' la reunión de coordinación aeroportuaria: 'Seguimos repetindo o mesmo
- Los creadores de 'El caso Asunta' buscan figurantes en Galicia para rodar en Santiago una nueva serie para Netflix: esto es lo que necesitan
- Vivienda y servicios accesibles dan forma a un segundo cinturón urbano de Santiago
- Un restaurante de Santiago se cuela entre los favoritos del National Geographic para octubre
- Santiago apuesta por el verde: así transformará el Monte Viso el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
- Santiago capta 8,7 millones de fondos europeos para la transformación del noroeste de la ciudad
- Santiago se echa a la calle para protestar por la detención de la Flotilla a Gaza