Aberta a solicitude de praza para conciliar en Santiago nos períodos non lectivos
‘Compostela Concilia’ simplifica os trámites para as familias e mantén as procentaxes de bonificación
A edil de Educación, Míriam Louzao, compareceu este luns para dar conta dos acordos adoptados pola xunta de goberno local, entre os que un dos máis destacados é a apertura para darse de alta e solicitar praza no programa de conciliación de períodos non lectivos Compostela Concilia. Un proxecto do que resultou adxudicataria a empresa Atlantic Ponte.
A inscrición para este programa refírese ás tempadas de Nadal, Entroido, Semana Santa e verán. «As familias terán xa dispoñible dende agora os períodos de cobertura, os prezos e as demais características deste servizo de conciliación», comentou Míriam Louzao, que quixo facer fincapé en que «a principal novidade ao ser este servizo anual é que as familias terán dende agora a información para todo o curso».
Entre os cambios, a Concellería de Educación de Santiago simplifica os trámites de solicitude e entregarase «a documentación para darse de alta só unha vez e despois só terán que ir activando as quendas que precisen, sen ter que volver facer todo o trámite completo en cada quenda»
As familias solicitantes seguirán tendo ao seu dispor, segundo os seus recursos económicos, bonificacións do 50 e nalgún caso do 100% destes prezos e, ademais, «coñecerán xa as datas de solicitude de cada quenda e o día no que se lles comunicará se teñen praza, que será con tempo suficiente antes do inicio da actividade», apuntou a concelleira. Así mesmo, a edil lembrou que estas datas serán «as mesmas que as da ludoteca María Miramontes para facilitar que poidan acceder ao programa que máis lles interese».
Para esta edición de Compostela Concilia prevense un total de 1.320 prazas de actividades, as mesmas de xantar, que se aumentan nun 60%, e 360 de almorzos. Ademais, resérvase por quenda un 3% adicional para nenos con necesidades específicas de apoio pensadas para unha ratio dun monitor por neno.
Licenza para a ampliación do instituto Lamas de Abade
O Concello de Santiago vén de concederlle á Consellería de Educación a licenza de obra para a ampliación do IES Lamas de Abade. Unhas actuacións valoradas en más de 600.000 euros que van afectar ao volume sur, equiparándose en altura co norte. A edil Míriam Louzao explicou que «este novo andar distribúese nun núcleo de comunicación, aseos, seis aulas, dúas de desdobre e unha saída á escaleira de emerxencia».
A xunta de goberno local tamén deu luz verde á licitación do servizo de mantemento do parque arqueolóxico da Rocha Forte. Cun orzamento de 90.000 euros, a adxudicataria asinará un contrato por tres anos e deberá ocuparse da roza, limpeza e «consolidación arqueolóxica do xacemento». No caso da roza deberán empregarse tratamentos herbicidas non residuais «para non afectar o solo arqueolóxico».
A xunta de goberno aprobou tamén este luns abrir o prazo de adhesión dos establecementos comerciais á segunda quenda dos Bonos Corazón Compostela 2025, que conta cun orzamento de 300.000 euros.
- El profesor de la USC más valorado en el ránking de Stanford: «Se están incorporando investigadores jóvenes con mucha fuerza»
- Los creadores de 'El caso Asunta' buscan figurantes en Galicia para rodar en Santiago una nueva serie para Netflix: esto es lo que necesitan
- Santiago se vuelca con Palestina en una manifestación multitudinaria
- Alertan de una macropelea con una veintena de implicados en el Ensanche de Santiago: nadie quiso denunciar
- La alcaldesa de Santiago considera 'decepcionante' la reunión de coordinación aeroportuaria: 'Seguimos repetindo o mesmo
- Vivienda y servicios accesibles dan forma a un segundo cinturón urbano de Santiago
- La ‘cantera’ de las matemáticas gallegas inicia el curso en Santiago
- Un restaurante de Santiago se cuela entre los favoritos del National Geographic para octubre