Carmen Calvo en Santiago: «Si de mi dependiera, estudiaríamos más Historia y Arte»

La Presidenta del Consejo de Estado abre con lleno las charlas del Ateneo en Afundación y aboga por «defender y revitalizar la democracia frente al nuevo rostro del fascismo»

Francisco Candela y Carmen Calvo ante el auditorio lleno de Afundación durante el acto promovido por el Ateneo.

Francisco Candela y Carmen Calvo ante el auditorio lleno de Afundación durante el acto promovido por el Ateneo. / Jesús Prieto

Xabier Sanmartín

Santiago

La Presidenta del Consejo de Estado, abrió este lunes las charlas del nuevo curso del Ateneo de Santiago en una sala de Afundación llena. La ex ministra de Cultura (con Zapatero) bajó del coche hacia las siete y cinco de la tarde feliz ante «un día más propio del verano que del otoño» en Santiago, «una ciudad que me encanta», dijo ante la prensa minutos antes de su intervención, presentada por Francisco Candela, presidente del Ateneo.

Jóvenes y democracia

Carmen Calvo (Cabra, Córdoba, 1957) acudió a Compostela para hablar de los pilares de la democracia. «Vivimos tiempos en los que más que, más que preocupados por la democracia, deberíamos estar ocupados en trabajar para comunicarle a la gente más joven que la democracia no es nada antiguo ni obsoleto, pero hay que revitalizarla y defenderla cuando algunos la amenazan».

«La democracia está amenazada en todo el mundo, el nuevo rostro del fascismo ha vuelto... Lo moderno es la democracia, lo antiguo es que alguien decida y los demás acatemos, y estamos viendo en el mundo a personalidades curiosamente extrañas a los modos democráticos en un momento donde tanto necesitamos que las generaciones más jóvenes agarren también el testigo de defender los principios de la convivencia pacífica», añadió Carmen Calvo durante su visita a la capital gallega invitada por el Ateneo de Santiago.

Nuevo rostro del fascismo

«Ese nuevo rostro del fascismo está recorriendo el mundo, y te conviertes en homófobo, en machista, en racista, en negador de la violencia contra las mujeres, te parece una buena idea invadir y masacrar un territorio como está haciendo Netanyahu con Gaza, invadir Ucrania y poner a Europa en un problema... Y espero que los demócratas del mundo estemos todos muy firmes frente a eso».

«A los jóvenes les pediría memoria democrática». «Si tuviera una varita mágica haría que todo el mundo supiera mucho de Historia, porque la Historia te explica muchas cosas... Este país ya se jugó su democracia ante un levantamiento militar no hace tanto.. A los jóvenes les pido que lean Historia», señaló antes de contestar a una pregunta de EL CORREO GALLEGO sobre si revisaría el sistema educativo.

Carmen Calvo en su charla en Compostela

Carmen Calvo en su charla en Compostela / Jesús Prieto

Educación y cita a dos gallegas

«Si de mi dependiera, estudiaríamos más Historia, todo lo relativo a las artes y al pensamiento creativo... Tendríamos a los niños y a las niñas mucho más inmersos en conocerse antes de entrar en las tecnologías... Tenemos muy fácil conseguir información, pero deberíamos empeñarnos en tener formación, hay demasiada información y a algunas personas les abruma tanto que no saben qué pensar con tanta información, no tienen método para saber qué hacer con todo eso, y ahí es donde estamos fallando... Yo volvería a una formación muchísimo más humanista, con los niños pensando en el arte y en la música...», recalcó esta jurista andaluza y orgullosa «ateneísta», según reveló.

Vista del auditorio de Afundación durante la charla de Carmen Calvo en Santiago.

Vista del auditorio de Afundación durante la charla de Carmen Calvo en Santiago. / Jesús Prieto

En su charla (impartida sin necesidad de folios ni tablet), Carmen Calvo mentó a Emilia Pardo Bazán y a Concepción Arenal («pionera del abolicionismo en Europa»), destacó que «nuestra democracia» es «una democracia social», reiteró que aún se debe combatir el machismo: («Las mujeres tenemos que aguantar todavía que nos llamen ‘colectivo’») y, sobre el aborto, fue firme: «Las mujeres, sobre todo las jóvenes, necesitan tener el control sobre su cuerpo».

350 personas asociadas

El Ateneo de Santiago suma 350 personas asociadas y busca un local paralelo de más aforo para una programación que en los próximos meses también incluirá conferencias del historiador Julián Casanova (hablará sobre Franco), del exalcalde de Santiago, Xerardo Estévez (abordará temas de la ciudad), del presidente de la Real Academia Galega (RAG), Henrique Monteagudo (con Castelao como tema) o de Jacobo Porteiro, investigador del Grupo de Tecnoloxías Enerxéticas (GTE) del Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais (CINTECX) de l Universidade de Vigo, entre más visitas.

