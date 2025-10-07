Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Máis de dous mil euros en compras nun só día grazas á campaña ‘Merca e Gaña25’

Os premiados coas tarxetas prepago da Asociación Comercio Punto Compostela.

Os premiados coas tarxetas prepago da Asociación Comercio Punto Compostela. / Cedida

Redacción

Santiago

Intensa sesión de compras a que se viviu este luns en Santiago grazas á campaña Merca e Gaña25, organizada pola Asociación Comercio Punto Compostela. Unha xornada na que os gañadores das tarxetas prepago sorteadas nesta iniciativa, -dúas de 500 euros e unha de 1.000 euros-, puideron canxear estas cantidades nos establecementos pertencentes á asociación, gastando os seus premios nunha soa xornada.

Participaron membros da directiva da asociación, acompañando os premiados ao longo do seu percorrido polos diferentes comercios asociados.

Noticias relacionadas y más

Unha iniciativa máis coa que a entidade segue a reforzar o seu compromiso coa dinamización do pequeno comercio, fomentando a fidelización da clientela e premiando a súa confianza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El profesor de la USC más valorado en el ránking de Stanford: «Se están incorporando investigadores jóvenes con mucha fuerza»
  2. Los creadores de 'El caso Asunta' buscan figurantes en Galicia para rodar en Santiago una nueva serie para Netflix: esto es lo que necesitan
  3. Santiago se vuelca con Palestina en una manifestación multitudinaria
  4. Alertan de una macropelea con una veintena de implicados en el Ensanche de Santiago: nadie quiso denunciar
  5. La alcaldesa de Santiago considera 'decepcionante' la reunión de coordinación aeroportuaria: 'Seguimos repetindo o mesmo
  6. Vivienda y servicios accesibles dan forma a un segundo cinturón urbano de Santiago
  7. La ‘cantera’ de las matemáticas gallegas inicia el curso en Santiago
  8. Un restaurante de Santiago se cuela entre los favoritos del National Geographic para octubre

A Xunta destina á USC máis de catro millóns para a construción de Farmacia

A Xunta destina á USC máis de catro millóns para a construción de Farmacia

Carmen Calvo en Santiago: «Si de mi dependiera, estudiaríamos más Historia y Arte»

Carmen Calvo en Santiago: «Si de mi dependiera, estudiaríamos más Historia y Arte»

¿Por qué la Luna se aleja de la Tierra? Santiago explica este y otros misterios de nuestro satélite

¿Por qué la Luna se aleja de la Tierra? Santiago explica este y otros misterios de nuestro satélite

Los voluntarios de Bando también denuncian la situación «precaria» en la que viven los animales en el refugio

Los voluntarios de Bando también denuncian la situación «precaria» en la que viven los animales en el refugio

El cierre de la base de Ryanair ya es causa de despido en otras empresas en Lavacolla: «Afectará a toda Galicia»

El cierre de la base de Ryanair ya es causa de despido en otras empresas en Lavacolla: «Afectará a toda Galicia»

Máis de dous mil euros en compras nun só día grazas á campaña ‘Merca e Gaña25’

Máis de dous mil euros en compras nun só día grazas á campaña ‘Merca e Gaña25’

La vida con ostomía a través de 14 historias de superación en el CHUS

La vida con ostomía a través de 14 historias de superación en el CHUS

Aberta a solicitude de praza para conciliar en Santiago nos períodos non lectivos

Aberta a solicitude de praza para conciliar en Santiago nos períodos non lectivos
Tracking Pixel Contents