Máis de dous mil euros en compras nun só día grazas á campaña ‘Merca e Gaña25’
Redacción
Santiago
Intensa sesión de compras a que se viviu este luns en Santiago grazas á campaña Merca e Gaña25, organizada pola Asociación Comercio Punto Compostela. Unha xornada na que os gañadores das tarxetas prepago sorteadas nesta iniciativa, -dúas de 500 euros e unha de 1.000 euros-, puideron canxear estas cantidades nos establecementos pertencentes á asociación, gastando os seus premios nunha soa xornada.
Participaron membros da directiva da asociación, acompañando os premiados ao longo do seu percorrido polos diferentes comercios asociados.
Unha iniciativa máis coa que a entidade segue a reforzar o seu compromiso coa dinamización do pequeno comercio, fomentando a fidelización da clientela e premiando a súa confianza.
