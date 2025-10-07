Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El 'escape room' que desafía la cultura financiera de los estudiantes de FP llega a Santiago

Un 17% de los estudiantes españoles no alcanza el nivel básico en competencia financiera, por debajo de la media de la OCDE

La unidad móvil del 'escape room' financiero en Compostela

La unidad móvil del 'escape room' financiero en Compostela / cedida

El Correo Gallego

Santiago

La cultura financiera no es un extra, sino una herramienta imprescindible en el día a día. Saber interpretar un contrato, gestionar un presupuesto o comprender conceptos como el ROI o el IBAN no solo facilita la toma de decisiones personales y profesionales, sino que también construye ciudadanía responsable.

Sin embargo, los datos son claros: según el informe PISA, el 17% del alumnado español de 15 años no alcanza el nivel básico en competencia financiera, y solo el 4,7% alcanzó un nivel excelente, por debajo de la media de la OCDE. Esta carencia evidencia la urgencia de reforzar la educación financiera desde las etapas formativas.

Con este objetivo nace FINEXIT, un innovador ‘escape room’ itinerante impulsado por la Cámara de Comercio de España y Fundación MAPFRE, cofinanciado por la Unión Europea y con la colaboración de la Cámara de Santiago de Compostela. La ciudad será una de las que acoja esta tercera edición, que recorrerá durante este curso 150 centros de Formación Profesional en 110 localidades españolas, llegando a alrededor de 8.000 estudiantes.

El 'escape room' FINEXIT pone a prueba los conocimientos financieros de los estudiantes de FP

El 'escape room' FINEXIT pone a prueba los conocimientos financieros de los estudiantes de FP / Cedida

Aprender jugando: la trama de FINEXIT

En esta experiencia gamificada, los estudiantes entran en una “nave espacial” con la misión de rescatar a Erica Midas, una empresaria visionaria atrapada en Marte. Para lograr su misión, deberán resolver retos basados en conceptos financieros como interpretar balances, entender contratos y pólizas, calcular ROI o realizar cambios de divisa. También desarrollarán otras habilidades útiles, como elaborar un DAFO o diseñar un organigrama empresarial.

El reto del 'escape room' plantea una misión que requiere del conocimiento de conceptos financeiros clave

El reto del 'escape room' plantea una misión que requiere del conocimiento de conceptos financeiros clave / cedida

Sandra Becerra, responsable del Departamento de Creación de Empresas y del Viveiro de Empresas de la Cámara de Santiago, y José Constantino Bargo Quintans, representante de Fundación MAPFRE en Santiago, subrayan que “FINEXIT proporciona herramientas prácticas para que el alumnado tenga recursos suficientes para desarrollarse con seguridad en su futuro personal y profesional”.

Un proyecto en expansión

En su tercera edición, FINEXIT amplía su alcance: el curso pasado recorrió 119 centros de FP en 15 comunidades autónomas, implicando más de 6.300 estudiantes. Este año llegará a más localidades, incluyendo zonas rurales y con menor acceso a este tipo de iniciativas, con el objetivo de reducir la brecha educativa y reforzar la cultura financiera de la juventud.

TEMAS

