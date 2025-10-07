¿Por qué la Luna se aleja de la Tierra? Santiago explica este y otros misterios de nuestro satélite

¿Por qué la Luna se aleja de la Tierra a razón de entre 2 y 4 centímetros cada año? ¿Por qué tiene una cara que nos oculta siempre? ¿Provoca además de mareas oceánicas mareas terrestres? ¿Se puede ver dónde aterrizó la Apolo XI? ¿Es la Luna la responsable de la vida en la Tierra? ¿Influye en las plantaciones...?

Estas y otras curiosidades, algunas de ellas convertidas en auténticos misterios científicos, fueron las que trataron de explicar los integrantes del Clube Compostelán de Astronomía Vega de Santiago este sábado en la International Oberve the Moon Night 2025 (IOMN), una especie de quedada mundial de astrónomos, aficionados y curiosos para aprender un poco más sobre la Luna, nuestro único satélite.

Cerca de medio centenar de asistentes, desde niños y mayores y desde aficionados a novatos en la materia, se citaron el sábado por la noche en el exterior del Museo de Historia Natural de la USC, que colaboraba con la iniciativa junto a la Asociación de Amigos do MHN de la universidad.

Tras un día completamente encapotado y lluvioso que abocaba a la observación lunar al fracaso, la noche se abrió completamente y la Luna ofreció su mejor cara para los telescopios y prismáticos que facilitó la asociación, una observación didáctica que complementó con explicaciones y curiosidades sobre el satélite.

Así se veía la Luna el sábado con la tecnología de Vega. / CEDIDA

Algunos misterios lunares

Los integrantes de Vega explicaron cosas sorprendentes para cualquier novato de la astronomía. Por ejemplo, que la Luna se aleja cada año entre 2, 3 o 4 centímetros de la Tierra. ¿La razón? Científica, ya que la Luna genera las mareas y estas al moverse generan fricción en el planeta y ralentizan su rotación. Por el principio de conservación del momento angular en el sistema Tierra-Luna, la ralentización de la Tierra se transfiere a la Luna, que acelera su movimiento orbital para compensar y de ese modo se aleja. Esto provocará con el tiempo que las mareas del mar apenas se noten y que los días sean más largos y la Luna se vea más pequeña... Tanto que su disco ya no tapará por completo al Sol en un eclipse. Pero será dentro de tantos años que es posible que el ciclo de vida del Sol se agote antes y acabe engullendo a la Tierra y otros planetas.

¿Y cómo se mide esta distancia entre la Tierra y la Luna? Pues gracias a que las misiones Apolo que pisaron la Luna dejaron allí unos grandes espejos para este fin. Se manda un rayo láser desde la Tierra y se calcula lo que tarda el reflejo, lo que permite calcular con exactitud la distancia. Allí, sobre el terreno del Museo de Historia Natural de la USC, esa distancia se ilustró a escala para los asisentes con una cinta métrica y dos pelotas: 12 metros.

¿Y solo dejaron espejos los astronautas? Pues sí. "Es imposible ver desde la Tierra marcas del alunizaje", aclararon desde Vega a los curiosos que preguntaban.

También es verdad que hay una cara oculta de la Luna. Eso se debe a la rotación síncrona. Es otro de esos palabros científicos complejos que, para explicarlo de forma sencilla, sería algo así como que la Luna tarda lo mismo en girar sobre sí misma que sobre la Tierra, por lo que nosotros siempre vemos una misma cara.

La Luna también tiene que ver, o eso creen, con que la Tierra sea el único planeta con tecnótica de placas, lo que a su vez puede tener una influencia directa en la vida.

Sobre su influencia en las plantaciones y cultivos ya hay más dudas científicas. Popularmente está muy arraigada la creencia de plantar en creciente para las hortalizas de hoja y fruto que nacen sobre tierra, mientras que la menguante es buena para las que nacen bajo tierra (patatas, zanahorias...). Pero realmente, antes de existir calendarios, iPhones y tanta tecnología, en el campo medían el tiempo por las lunas, lo que explicaría la base de su influencia en las plantaciones.

El material de Vega permitía ver el relieve del satélite. / CEDIDA

Mareas oceánicas... y terrestres

La Luna es la que provoca las mareas, que son vivas cuando está alineada con el Sol (cuando Luna y Sol ejercen fuerza y tiran del agua desde el mismo lado, por simplificar la explicación). Pero esas mareas son todavía más grandes y vivas en los equinocios de primavera (marzo) y otoño (septiembre), que son las que en Galicia se conocen como mareas marcelinas y agostinas, en las que más sube y baja la marea en todo el año. En la época de los dinosaurios, cuando la Luna estaba más cerca de la Tierra, se sospecha (y prácticamente se sabe) que esas mareas tenían todavía mucha más amplitud.

Pero si la Luna tira del mar... ¿por qué no tira también de la tierra firme? Sí que lo hace. La fuerza de gravedad de la Luna y el Sol provocan las llamadas "mareas de tierra", que provocan una deformación de la corteza terrestre llegando a levantarla o moverla más de 30 centímetros.

La Luna está rodeada de muchos más misterios, anéctodas y leyendas, pero el Clube Compostelán de Astronomía Vega se guarda alguna para la próxima noche internacional de observación de la Luna. Quizás entonces se pueda hablar de la transformación de los hombres lobo.