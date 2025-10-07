Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 7 de octubre, en Santiago?

Charla sobre Gaza en Políticas

DEBATE + CINE. El Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Políticas propone, a las 18 h., un debate sobre Gaza. Está prevista la participación de Marryvell Abu Nlada, estudiante palestina de primer curso; de la profesora de Relaciones Internacionales de la USC Carmen Montero Ferrer, y de la decana de dicha facultad, Marta Lois. Además, se proyecterá No other land, película ganadora en 2024 del Oscar al Mejor Largometraje Documental. Su trama gira sobre Basel Adra, activista palestino de Cisjordania que lucha desde su infancia contra la expulsión masiva de su comunidad, y de su relación con Yuval, un periodista israelí.

Recital de la Orquesta Filarmónica de Cámara de Colonia

La Capilla Real del Parador Hostal Reis Catolicos será el escenario, desde las 20 horas, de un concierto de pago de la Orquesta Filarmónica de Cámara de Colonia. Su repertorio combina obras maestras de compositores como Mozart y Vivaldi con piezas menos conocidas de diferentes épocas, incluyendo composiciones de Prokofiev y Piazzolla, entre otras opciones. Ya mañana, viajarán hasta Ourense para ofrecer un recital en el Teatro Principal.

Orquesta Filarmónica de Cámara de Colonia / Santiago Turismo

Poesía en la feria Selic con Andrea Nunes y Ana Romaní

LETRAS. Dentro de la feria de libros Selic, que se celebra en A Quintana hasta el domingo con 24 stands, a las 19:45 horas la poeta Andrea Nunes Brións presentará Mapa da Estría, su nuevo libro (Ed. Chan da Pólvora), acompañada de la periodista y poeta Ana Romaní y delmúsico Gael Martins. A las 17:30 horas se hablará de Desvendando Rosalía (Ed. Tempo Galiza), de Francisco Rodríguez, que dialogará con la profesora Pilar Reino, y a las 18:30 h., estreno del vídeo-ensayo sobre Luz Pichel, con Laura Guizán, Ricardo Araújo y Maite Dono.

Visita con Adega al área del río Sarela

ECOLOGISMO. Adega (Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza) continúa esta semana con la celebración de sus 50 años de trabajo en pro del medio ambiente y este martes, desde las 18:30 horas, propone hacer una visita al área del llamado Proyecto Ríos en el Sarela, actividad que parte desde el pabellón Santa Isabel para chequear como está esa zona. EC